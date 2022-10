November als Trauermonat verliert laut Umfrage an Bedeutung

Der anstehende November spielt für einen großen Teil der Erwachsenen in Deutschland keine Rolle mehr als traditioneller Trauermonat im Jahr.

Traditionell ist der November der Tag für die Trauer. Den meisten Erwachsenen in Deutschland ist das aber nicht mehr besonders wichtig. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

60 Prozent der Befragten begehen weder Allerheiligen, Volkstrauertag, noch Totensonntag

So antworteten 60 Prozent der Befragten, dass sie persönlich weder Allerheiligen (1.11.) noch den Volkstrauertag (dieses Jahr am 13.11.) noch den Totensonntag (2022 am 20.11.) begehen, indem sie zum Beispiel einen Friedhofsbesuch machen oder eines Verstorbenen gedenken. Ein Drittel sagte dagegen, dass sie mindestens einen der Tage begehen. Der Rest machte keine Angabe.

In Westdeutschland verneinten mit 61 Prozent deutlich mehr die Frage, ob sie einen der Gedenktage begehen, als im Osten (56 Prozent).

Mit Blick auf die Glaubenszugehörigkeit waren Katholiken, deren traditioneller Totengedenktag Allerheiligen ist, mit Abstand die größten Befürworter des Brauchs, sich im November besonders an Gestorbene zu erinnern.

In den katholisch geprägten Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland ist Allerheiligen ein Feiertag. Auch in anderen Ländern mit katholischer Tradition ist der 1. November ein Feiertag. Darunter befinden sich Österreich, Italien, Polen, Frankreich, Portugal und Spanien.

