Oben-Ohne im Freibad soll in Göggingen erlaubt bleiben

Kommunalparlament berät über die Regelung, über die deutschlandweit berichtet wurde. Die Stadt ist bisher zufrieden mit der Testphase.

30.08.2022 | Stand: 09:31 Uhr

In Göttingen sollen auch künftig alle Menschen an bestimmten Tagen mit unbedecktem Oberkörper in Schwimmbäder gehen dürfen. In seiner kommenden Sitzung soll der Sportausschuss der Stadt am 15. September eine entsprechende Regelung beschließen, wie die Stadt mitteilte. Seit Mai dürfen alle Menschen in den vier städtischen Bädern in Göttingen an Wochenenden Oben-ohne-Schwimmen - unabhängig von ihrem Geschlecht.

Am Mittwoch läuft die Testphase fürs Oben-Ohne-Baden aus

Am Mittwoch läuft die Testphase für die neue Badeordnung aus. Bis zur Sportausschusssitzung am 15. September soll die Regelung übergangsweise fortgeführt werden, ehe sie im Ausschuss voraussichtlich dauerhaft verlängert wird. Auch weiterhin soll die Erlaubnis für das Zeigen nackter Oberkörper nur an Wochenenden gelten. "Festzuhalten ist, dass die Regelung von allen Seiten gut angenommen wurde", sagte ein Sprecher der Stadt.

Auslöser für die Regelung war ein Hausverbot für eine Person, die sich weder als Frau noch als Mann sieht. Als sie im August 2021 oberkörperfrei baden ging, sah das Schwimmbad sie als Frau an und sprach deswegen von einem Verstoß gegen die Badeordnung.