Öko-Test holt die Rute raus: Nur sieben Schoko-Nikoläuse erhalten die Note gut

24.11.2022 | Stand: 07:32 Uhr

Ökotest Schokoladen-Nikoläuse 2022: Wenn die Kinder am Abend vor Nikolaus ihren Schuhe raus stellen, stecken am Morgen danach nicht selten Nikoläuse aus Schokolade in den Stiefeln. Grund genug für Öko-Test, die beliebten Schoko-Nikoläusen 2022 einer genauen Prüfung zu unterziehen. Das Ergebnis der Untersuchungen an 23 Weihnachtsmännern ist ernüchternd und klingt alles andere als verführerisch.

Drei der getesteten Weihnachtsmänner erhielten die kaum genießbare Note „mangelhaft“. Bei ihnen wurden im Labor aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) nachgewiesen. Diese seien nach Angaben von Öko-Test krebserregend und so besonders bedenklich. Auch bei anderen Nikoläusen wurde die Rute rausgeholt. "Leider sind die meisten Exemplare in unserem Test aus unserer Sicht zu stark mit Mineralölbestandteilen verunreinigt", teilt Öko Test mit.

Ökotest 2022 für Schoko-Nikoläuse: Note "gut" für sieben Weihnachtsmänner

Aber es war auch einiges lecker an den Ergebnissen: Bei sieben Schokofiguren halten sich die Mineralölbelastungen so weit in Grenzen, dass sie als "leicht erhöht" eingeordnet wurden und die Produkte so noch mit der Note "gut" abschneiden. Den günstigsten empfehlenswerten Schoko-Nikolaus gibt es übrigens beim Discounter Netto. Den Weihnachtsmann aus Vollmilch gibt es für 1,19 Euro pro Schoko-Nikolaus.

Getestet wurden insgesamt 23 Weihnachtsmänner - darunter natürlich die von den Discountern, aber auch vier vegane Nikoläuse und sieben Produkte in Bio-Qualität. Gut gab es u.a. für einen veganen Nikolaus von Lindt, einen Bio-Weihnachtsmann von DM sowie den Alpenmilch-Weihnachtsmann aus dem Hause Milka.

Wie kommt Mineralöl in den Schoko-Nikolaus?

Wie das Öl in die Schokolade kommt, ist nicht eindeutig zu klären. "Bei Schokolade etwa können Kakaobohnen durch Schmieröle an Erntemaschinen verunreinigt werden oder beim Transport in Sisal- und Jutesäcken, die mit Mineralölen behandelt sind. Abgesehen davon kommen Mineralöle flächendeckend in der Umwelt vor", schreibt Öko-Test online.

Ein Schoko-Weihnachtsmann-Hersteller teilte Öko-Test mit, dass die Verunreinigungen durch Mineralöle vermutlich „durch die Verpackung aus Plastikfolie“ zustande gekommen seien.

Sind Schoko-Nikoläuse teurer geworden?

Haben sich die generell steigenden Kosten wie dir für für Energie auch auf die Verkaufspreise der Nikoläuse ausgewirkt? Zwei Nikoläuse sind wohl definitv teurer als im Vorjahr - 10 und 20 Cent pro Stück. "Die anderen Unternehmen gaben an, weder Preise noch Gewicht verändert zu haben, lehnten generell Auskünfte zur Preisgestaltung ab – oder hatten ihren Schoko-Weihnachtsmann 2021 noch nicht im Sortiment", teilt Öko-Test mit.