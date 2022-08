Olivia Newton-John machte „Grease“ zu einem Welterfolg

In einem der größten Musikfilme aller Zeiten kämpfte sie um die Gunst von John Travolta und im richtigen Leben 40 Jahre gegen Krebs. Nun ist Olivia Newton-John tot.

09.08.2022 | Stand: 17:46 Uhr

Da fiel selbst dem obercoolen John Travolta die Kinnlade runter, als das vermeintlich brave Schulmädchen plötzlich in dunkler Lederjacke und mit Zigarette im Mundwinkel vor ihm stand. Und er nicht anders konnte, als zu singen: "Ich habe Gänsehaut, sie vervielfacht sich / Und ich verliere die Kontrolle / Denn die Kraft, die du lieferst / Ist elektrisierend!"

Das betonen sie jetzt alle in ihren Würdigungen, die Hollywood- und Musikstars, die Olivia Newton-John in ihrem 40-jährigen Kampf gegen den Krebs begleiteten. Barbra Streisand, Dionne Warwick, Rod Stewart, Oprah Winfrey. Sie erzählen davon, welche Kraft sie in ihrem Kampf entfaltet habe, für sich und die anderen Kranken, für die sie sich engagierte.

So „elektrisierend“, wie das John Travolta 1978 als Danny in der Musicalverfilmung „Grease“ seiner Sandy entgegenschmachtete. Was im Refrain gipfelte: „You’re the One That I Want“, du bist diejenige, die ich will – einer der Hits, die „Grease“ zum Welterfolg machten. Und Didi Hallervorden und Helga Feddersen zur fürchterlich-verhohnepipelnden Deutschversion „Du, die Wanne ist voll“ verleitete.

Die Sandy in "Grease" war die Rolle ihres Lebens

Das High-School-Mädchen Sandy war für Popsängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John die Rolle ihres Lebens. Travolta hatte ein Jahr zuvor schon mit „Saturday Night Fever“ eine Disco-Welle ausgelöst und dann mit „Grease“ nachgelegt. Er ist nun derjenige, der seiner Kollegin die vielleicht emotionalste Botschaft mit auf den letzten Weg gibt. „Meine liebste Olivia, du hast all unsere Leben so viel besser gemacht“, schreibt er auf Instagram. „Dein Einfluss war unglaublich. Ich liebe dich so sehr.“ Er schließt mit den Worten: „Dein Danny, dein John!“

Lesen Sie auch

Trauer um "Grease"-Star Olivia Newton-John ist tot

Am 26. September 1948 war sie in eine deutsch-britische Akademikerfamilie geboren worden. Ihr Großvater war der Quantenphysiker und Nobelpreisträger Max Born, der mit seiner Familie 1933 vor den Nazis nach Cambridge geflohen war. Als sie fünf Jahre alt war, wanderte die Familie nach Australien aus. 1966 nahm sie ihre erste Platte in Großbritannien auf, das sie 1974 beim Eurovision Song Contest vertrat. Dann kam „Grease“ und sie wurde berühmt.

1992 erkrankte Olivia Newton-John erstmals an Krebs

Später stand sie für das Musical „Xanadu“ (1980) auf Rollschuhen vor der Kamera und landete mit dem Album „Physical“ 1981 einen Nummer-eins-Hit in ihrer Wahlheimat, den USA. 2008 heiratete sie ihren zweiten Ehemann, den Unternehmer John Easterling. Aus erster Ehe hatte sie eine Tochter.

Olivia Newton-John starb am Montag mit 73 Jahren in Kalifornien. 1992 war sie zum ersten Mal an Brustkrebs erkrankt. 2013 kehrte die Krankheit zurück, 2018 wurde ein Tumor in ihrer Wirbelsäule festgestellt. Ein Jahr später versteigerte Newton-John ihre ikonischen „Grease“-Outfits, zusammen mit 500 Stücken aus ihrem Kleiderschrank und ihrer Andenkensammlung, für einen guten Zweck. Ein Teil des Erlöses kam einem von ihr gegründeten Krebs-Zentrum in Australien zu. (mit dpa)