Omikron-Welle: Ist trotz steigender Zahlen ein Exit aus der Krise möglich?

Die Omikron-Variante scheint vieles verändert zu haben, was bislang galt – was heißt das für unser Land? Ist ein Ende der Krise durch Ansteckung möglich?

23.01.2022 | Stand: 06:53 Uhr

Zwei Jahre schon lebt Deutschland mit dem Coronavirus. Seit der ersten Bestätigung eines Falles am 27. Januar 2020 bei einem Mann aus Bayern hat das Robert- Koch-Institut mehr als acht Millionen Corona-Fälle registriert. Rund 116.000 Menschen starben in Deutschland an oder unter Beteiligung einer Infektion. Von Beginn der Pandemie bis Ende 2021 summieren sich die verschiedenen Hilfsleistungen der Bundesregierung für die Wirtschaft laut Wirtschaftsministerium auf rund 130 Milliarden Euro. Die erkennbare Erschöpfung, aber auch die veränderten Rahmenbedingungen, die die Omikron-Mutation mit sich bringt, lassen die Rufe nach einer Neuausrichtung der Corona-Politik lauter werden.

Unter anderem Bayern fordert, alle Maßnahmen auf den Prüfstand zu stellen. „Wahr ist, mit Omikronändern sich die Grundlagen. Wir brauchen einen Omikron-Check für das Corona-Management in Deutschland“, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der Welt. „Die kommende Ministerpräsidentenkonferenz kann ein wichtiger Meilenstein sein, um über diese Dinge zu reden.“ Andere Länder wie Dänemark, Spanien und Großbritannien bereiten bereits einen Strategiewechsel vor. Nach Angaben des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez arbeiten Experten daran, Covid-19ähnlich wie eine Grippe zu behandeln. Der britische Premier will alle Corona-Regeln aufheben. So weit will Bayern nicht gehen. Und doch sagt Ministerpräsident Markus Söder: „Es ist wichtig, nicht jede Woche zehn neue Regeln zu machen.“ Ziel sei es schließlich gewesen, die medizinische Versorgung zu sichern – und dort sei im Moment keine Überlastung erkennbar. Können wir uns dank Omikron also lockermachen? Ist ein Ausstieg aus der Krise in Reichweite?

Sollen wir uns absichtlich mit Corona anstecken, um die Pandemie zu beenden?

Zumindest die Wissenschaft mahnt zur Vorsicht – macht aber zugleich Hoffnung auf ein normaleres Jahr 2022. Durch Omikron würden sich in den kommenden Wochen sehr viele Menschen mit dem Virus infizieren und dadurch die durch die vorherigen Impfungen erworbene Grundimmunität verstärken. Andere würden diesen Effekt durch die dritte Impfung, also durch das Boostern, erzielen. Dieser Prozess sollte dazu führen, dass die Zahlen in einigen Wochen sinken und die Omikron-Welle auch in Deutschland gebrochen wird. Und doch warnen Mediziner, die Zahl der Infizierten zu hoch ansteigen zu lassen – oder sich sogar bewusst zu infizieren, um auf ein Leben nach Corona zuzusteuern. „Es ist eine Illusion, dass wir innerhalb kurzer Zeit die Bevölkerung durch eine natürliche Infektion immunisieren“, sagt Leif Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Berliner Charité. „Wenn das passiert, bricht nicht nur unser Gesundheitssystem, sondern auch unsere kritische Infrastruktur zusammen. Das ist keine Strategie.“ Der Exit aus der Pandemie könne derzeit nur über die Impfung erfolgen. Denn auch wenn die aktuellen Impfstoffe nicht umfänglich vor einer Ansteckung schützen, so würden doch alle Studien zeigen, dass sie die schweren Verläufe weitgehend verhindern.

Große Erwartungen liegen in der Weiterentwicklung der Impfstoffe. Schon im zweiten Quartal, so Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, könnten entsprechende Vakzine zugelassen werden, die besser auf Omikron reagieren. Wie viele Menschen die dann noch brauchen oder wie sich das Virus weiterentwickelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt kaum seriös beantwortet werden. Doch Ulrike Protzer, Virologin an der Technischen Universität München, kann zumindest aus Erfahrung sagen: „So ein Virus kann sich nicht endlos verändern.“ Die Möglichkeit an Mutationen sei irgendwann ausgeschöpft, die Impfstoffe würden die Strukturen so immer genauer erkennen. Der Blick, und da sind sich die drei Fachleute einig, muss künftig stärker auf Risikogruppen gelegt werden: ungeimpfte Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen. Doch vor allem die Gruppe der Impfverweigerer lässt sich kaum mehr bewegen. Zwölf Prozent in der Altersgruppe ab 60 Jahre sind weiterhin ungeimpft.

Gesundheitsminister Lauterbach rechnet mit Hunderttausenden Infizierten

Unterdessen breitet die Bundesregierung das Land auf ein rasantes Wachstum der Infiziertenzahl vor. Neben der angekündigten Priorisierung der besonders sicheren PCR-Tests wird dafür auch eine weitere Konzentration der Kontaktnachverfolgung auf wichtige gesellschaftliche Bereiche erwogen. Schon jetzt war für die Ämter eine Nachverfolgung kaum mehr möglich. Gesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet Mitte Februar mit mehreren hunderttausend Neuinfizierten pro Tag. „Wir müssen mit diesen steigenden Infektionszahlen rechnen und müssen uns organisatorisch darauf einstellen“, sagte sein Sprecher. Experten erwarten, dass die „Omikron-Wand“ erst nach frühestens zwei Wochen die Krankenhäuser erreicht. Geänderte Quarantäne- und Testregeln sorgten dafür, dass das öffentliche Leben noch stattfinden könne, besonders in der kritischen Infrastruktur. (mit dpa)

