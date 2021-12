Deutschland bewirbt sich mit "Ich bin dein Mensch" um Auslands-Oscar

Deutschland geht mit dem futuristischer Film "Ich bin dein Mensch" um den Auslands-Oscar ins Rennen. Die Verleihung ist für Ende März 2022 geplant.

07.12.2021 | Stand: 08:17 Uhr

93 Länder bewerben sich für 2022 um den sogenannten Auslands-Oscar. Das teilte die Oscar-Akademie am Montag im kalifornischen Beverly Hills mit. Für Deutschland geht Maria Schraders futuristischer Film "Ich bin dein Mensch" in der Sparte "International Feature Film" ins Rennen. Unter den Auslands-Kandidaten für die 94. Oscar-Verleihung im kommenden März ist mit "The Gravedigger's Wife" erstmals ein Beitrag aus Somalia dabei.

Die Schweiz ist mit "Olga" von Regisseur Elie Grappe vertreten, Österreich mit dem Spielfilm "Große Freiheit" von Sebastian Meise, Frankreich mit "Titane" von Regisseurin Julia Ducournau.

Academy wählt 15 Filme für Shortlist aus

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences wählt aus allen internationalen Bewerbungen zunächst 15 Filme aus. Diese "Shortlist" soll am 21. Dezember bekanntgegeben werden. Daraus werden Anfang Februar dann fünf Filme für die Endrunde nominiert. Die Verleihung der Oscars ist für den 27. März 2022 geplant.

Bilderstrecke

Oscars 2021: Fotos der Gewinner und Stars am Roten Teppich in unserer Bilder-Galerie

1 von 24 Die bekannte Regisseurin und Schauspielerin Reese Witherspoon vor der Oscar-Verleihung 2021 in Los Angeles. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Die bekannte Regisseurin und Schauspielerin Reese Witherspoon vor der Oscar-Verleihung 2021 in Los Angeles. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 2 von 24 Die britische Schauspielerin Vanessa Kirby posiert für die Oscar-Fotografen am roten Teppich. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Die britische Schauspielerin Vanessa Kirby posiert für die Oscar-Fotografen am roten Teppich. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 3 von 24 Glenn Close, Schauspielerin und Sängerin, kommt zu der 93. Verleihung der Academy Awards in der Union Station am roten Teppich an. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Glenn Close, Schauspielerin und Sängerin, kommt zu der 93. Verleihung der Academy Awards in der Union Station am roten Teppich an. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 4 von 24 Schauspielerin Margot Robbie winkt den Fotografen zu. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Schauspielerin Margot Robbie winkt den Fotografen zu. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 5 von 24 Sängerin H.E.R. am roten Teppich der Oscars 2021. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Sängerin H.E.R. am roten Teppich der Oscars 2021. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 6 von 24 Phillip Bladh, Carlos Cortes, Michellee Couttolenc und Jaime Baksht (v.l.) stehen mit dem Oscar für den besten Ton für "Sound of Metal" im Presseraum in der Union Station bei der 93. Oscar-Verleihung. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Phillip Bladh, Carlos Cortes, Michellee Couttolenc und Jaime Baksht (v.l.) stehen mit dem Oscar für den besten Ton für "Sound of Metal" im Presseraum in der Union Station bei der 93. Oscar-Verleihung. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 7 von 24 Schauspielerin Laura Dern am roten Teppich. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Schauspielerin Laura Dern am roten Teppich. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 8 von 24 Schauspielerin Youn Yuh-jung bekam den Oscar als beste Nebendarstellerin. Die 73-jährige Südkoreanerin wurde für ihre Leistung in "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen" ausgezeichnet. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Schauspielerin Youn Yuh-jung bekam den Oscar als beste Nebendarstellerin. Die 73-jährige Südkoreanerin wurde für ihre Leistung in "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen" ausgezeichnet. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 9 von 24 Schauspieler Daniel Kaluuya mit dem Oscar für den besten Nebendarsteller in "Judas and the Black Messiah" im Presseraum in der Union Station. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Schauspieler Daniel Kaluuya mit dem Oscar für den besten Nebendarsteller in "Judas and the Black Messiah" im Presseraum in der Union Station. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 10 von 24 Mia Neal, Jamika Wilson und Sergio Lopez-Rivera, Gewinner des Oscars für das beste Make-up und Hairstyling für "Ma Rainey's Black Bottom" (v.l.). Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Mia Neal, Jamika Wilson und Sergio Lopez-Rivera, Gewinner des Oscars für das beste Make-up und Hairstyling für "Ma Rainey's Black Bottom" (v.l.). Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 11 von 24 Florian Zeller, Schriftsteller und Regisseur, nahm seinen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch für den Film "The Father" in Paris entgegen und wurde per Video zugeschaltet. Bild: Lewis Joly, AP; dpa Florian Zeller, Schriftsteller und Regisseur, nahm seinen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch für den Film "The Father" in Paris entgegen und wurde per Video zugeschaltet. Bild: Lewis Joly, AP; dpa 12 von 24 Anthony Hopkins lächelt, während er vor der Premiere seines Films «The Rite» in Mexiko-Stadt für Fotos steht. Hopkins ist mit einem Oscar 2021 als bester Schauspieler ausgezeichnet worden. Der 83-jährige Brite gewann den Preis für seine Leistung im Familiendrama «The Father». Bild: Alexandre Meneghini, AP, dpa Anthony Hopkins lächelt, während er vor der Premiere seines Films «The Rite» in Mexiko-Stadt für Fotos steht. Hopkins ist mit einem Oscar 2021 als bester Schauspieler ausgezeichnet worden. Der 83-jährige Brite gewann den Preis für seine Leistung im Familiendrama «The Father». Bild: Alexandre Meneghini, AP, dpa 13 von 24 Regisseur Martin Desmond Roe (l.) und Comedian und Schauspieler Travon Free mit dem Oscar für den besten Live-Action-Kurzfilm für «Two Distant Strangers». Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Regisseur Martin Desmond Roe (l.) und Comedian und Schauspieler Travon Free mit dem Oscar für den besten Live-Action-Kurzfilm für «Two Distant Strangers». Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 14 von 24 Thomas Vinterberg, dänischer Filmregisseur, und Helene Reingaard Neumann, dänische Schauspielerin, kommen vor der 93. Oscar-Verleihung in der Union Station am roten Teppich an. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Thomas Vinterberg, dänischer Filmregisseur, und Helene Reingaard Neumann, dänische Schauspielerin, kommen vor der 93. Oscar-Verleihung in der Union Station am roten Teppich an. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 15 von 24 In diesem von ABC zur Verfügung gestellten Videostandbild nimmt Regisseurin Chloe Zhao den Oscar für die beste Regie für «Nomadland» bei der 93. Verleihung der Academy Awards entgegen. Bild: ABC, AP, dpa In diesem von ABC zur Verfügung gestellten Videostandbild nimmt Regisseurin Chloe Zhao den Oscar für die beste Regie für «Nomadland» bei der 93. Verleihung der Academy Awards entgegen. Bild: ABC, AP, dpa 16 von 24 Paul Raci, Musiker und Schauspieler, und Ehefrau Liz Hanley Raci kommen zur 93. Verleihung der Academy Awards in der Union Station am roten Teppich an. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Paul Raci, Musiker und Schauspieler, und Ehefrau Liz Hanley Raci kommen zur 93. Verleihung der Academy Awards in der Union Station am roten Teppich an. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 17 von 24 Die Schauspieler Carey Mulligan, Leslie Odom Jr., Andra Day, Maria Bakalova und Viola Davis vor der 93. Verleihung der Academy Awards, kurz Oscars 2021. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Die Schauspieler Carey Mulligan, Leslie Odom Jr., Andra Day, Maria Bakalova und Viola Davis vor der 93. Verleihung der Academy Awards, kurz Oscars 2021. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 18 von 24 Schauspielerin Isla Fisher reinigt den Anzug von Ehemann und Schauspieler Sacha Baron Cohen mit einer Fusselrolle vor den Oscars 2021. Bild: Rick Rycroft, AP, dpa Schauspielerin Isla Fisher reinigt den Anzug von Ehemann und Schauspieler Sacha Baron Cohen mit einer Fusselrolle vor den Oscars 2021. Bild: Rick Rycroft, AP, dpa 19 von 24 Schauspieler Leslie Odom Jr. vor der Verleihung der Academy Awards 2021 in der Union Station. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Schauspieler Leslie Odom Jr. vor der Verleihung der Academy Awards 2021 in der Union Station. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 20 von 24 Soul-Sängerin Celeste Waite am roten Teppich. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Soul-Sängerin Celeste Waite am roten Teppich. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 21 von 24 Die 93. Verleihung der Academy Awards fand in der Union Station in Los Angeles statt. Bild: Mark Terrill, AP, dpa Die 93. Verleihung der Academy Awards fand in der Union Station in Los Angeles statt. Bild: Mark Terrill, AP, dpa 22 von 24 Diane Warren, Schauspielerin, kommt mit einer Maske mit der Aufschrift "You Are Seen". Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Diane Warren, Schauspielerin, kommt mit einer Maske mit der Aufschrift "You Are Seen". Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 23 von 24 Schauspielerin und Regisseurin Emerald Fennell vor der 93. Verleihung der Academy Awards. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Schauspielerin und Regisseurin Emerald Fennell vor der 93. Verleihung der Academy Awards. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 24 von 24 Chloe Zhao, "Nomadland"-Regisseurin und Gewinnerin des Oscars für den "Besten Film", kommt zu der 93. Oscar-Verleihung am roten Teppich an. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Chloe Zhao, "Nomadland"-Regisseurin und Gewinnerin des Oscars für den "Besten Film", kommt zu der 93. Oscar-Verleihung am roten Teppich an. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa 1 von 24 Die bekannte Regisseurin und Schauspielerin Reese Witherspoon vor der Oscar-Verleihung 2021 in Los Angeles. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa Die bekannte Regisseurin und Schauspielerin Reese Witherspoon vor der Oscar-Verleihung 2021 in Los Angeles. Bild: Chris Pizzello, AP, dpa

Der deutsche Beitrag für den Auslands-Oscar 2021 war "Und morgen die ganze Welt" von Regisseurin Julia von Heinz. Der Film schied bereits in der Vorauswahl aus.

Auslandsvertretung wählt Tragikomödie aus

Die Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" war Mitte September von German Films, der Auslandsvertretung des deutschen Films, für das Oscar-Rennen ausgewählt worden. Maren Eggert spielt darin eine Wissenschaftlerin, die einen humanoiden Roboter (Dan Stevens) als Partner testen soll.

Lesen Sie auch

Filme und Serien im Dezember 24 Tage, 24 Formate: Adventskalender 2021 für Fernsehen und Streaming

Lesen Sie auch: "West Side Story" und "Sweeney Todd": Oscar-Preisträger Stephen Sondheim tot