In der Nacht auf Montag werden in Los Angeles zum 93. Mal die Oscars verliehen. Mit zehn Nominierungen ist die Filmbiografie "Mank" der große Favorit.

25.04.2021 | Stand: 21:41 Uhr

Filmfans in aller Welt fiebern der 93. Oscar-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit; in Deutschland Montagfrüh 2.00 Uhr) entgegen. Mit zehn Nominierungen ist die Filmbiografie "Mank" der große Favorit. Sechs Filme haben sechs Gewinnchancen, darunter "The Father", "Nomadland", "Sound of Metal" und "The Trial of the Chicago 7".

Oscars werden verliehen - durch Corona ist in diesem Jahr vieles anders

Um die Schauspielpreise sind in diesem Jahr Stars wie Viola Davis, Frances McDormand, Carey Mulligan, Gary Oldman, Anthony Hopkins und posthum Chadwick Boseman im Rennen. Einen Gala-Moderator gibt es nicht, stattdessen helfen 18 Filmschaffende, darunter Halle Berry, Reese Witherspoon, Harrison Ford und Brad Pitt als Präsentatoren mit. (Lesen Sie auch: Wie wichtig sind die Oscars? Film-Experten aus dem Westallgäu erzählen)

In Los Angeles wird neben dem traditionellen Dolby Theatre erstmals das Bahnhofsgebäude Union Station als Bühne verwendet. Wegen Corona-Auflagen und damit verbundenen Reiseschwierigkeiten sind auch internationale Standorte geplant, von denen Preisanwärter zugeschaltet werden können.

