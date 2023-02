Paco Rabanne ist im Alter von 88 Jahren gestorben

Der Modeschöpfer und Unternehmer Paco Rabanne ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren in Portsall in der Bretagne.

03.02.2023 | Stand: 21:07 Uhr

Paco Rabanne ist im Alter von 88 Jahren in der Bretagnenahe Brest gestorben. Das bestätigte der Kosmetikkonzern Puig, unter dessen Dach Rabannes Label läuft. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Der in Spanien geborene Modeschöpfer und Unternehmer war für seine exzentrischen Entwürfe und Parfums bekannt.

"Er gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der Modewelt des 20. Jahrhunderts und sein Vermächtnis wird eine ständige Quelle der Inspiration bleiben", würdigte ihn Puig auf Instagram. Das Unternehmen sei ihm dankbar, "dass er unser avantgardistisches Erbe gegründet und eine Zukunft der unbegrenzten Möglichkeiten definiert hat".

Paco Rabanne ist tot: Modeschöpfer in Frankreich gestorben

Paco Rabanne, dessen Geburtsname Francisco Rabaneda Cuervo lautet, wurde 1934 im spanischen Baskenland geboren. Seine Mutter floh 1939 mit ihm nach Frankreich. Er wuchs in der Bretagne auf und ging im Alter von 17 Jahren nach Paris. Dort studierte er die Schönen Künste. Währenddessen zeichnete er für die großen Modehäuser der französischen Hauptstadt.

Bekannt wurde Rabanne in den Sechzigerjahren mit seiner Kollektion "Zwölf untragbare Kleidungsstücke", die teilweise aus Metallstücken mit scharfen Kanten bestand. Er galt neben Pierre Cardin und André Courrèges als Erfinder der futuristischen Mode. Unter anderem Brigitte Bardot und Jane Fonda trugen seine Kleider. Zu seinen bekanntesten Düften zählen "1 Million", "Invictus" und "Olympéa".

Paco Rabanne hatte sich zurückgezogen

Um die Jahrtausendwende hat sich Rabanne selbst als Modedesigner fast gänzlich aus seinem Unternehmen zurückgezogen. Danach soll er in seinem Haus in der Bretagne gelebt haben – an dem Ort, an dem er auch seine Kindheit verbracht hatte.