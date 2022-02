Luxus-Jacht eines Russen sollte auf Mallorca versenkt werden

Auf der Ferieninsel Mallorca wollte ein Ukrainer die Jacht seines russischen Chefs versenken. Jetzt wolle er gegen die russische Armee in den Krieg ziehen.

28.02.2022 | Stand: 20:32 Uhr

Auf der spanischen Insel Mallorca ist es am Samstagmorgen offensichtlich zu einem Sabotageakt gegen einen Russen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Ukrainer erfolglos versucht, dessen 47-Meter-Jacht zu versenken. Dies geschah im Hafen Port Adriano in der Feriengemeinde Calvià.

Der mutmaßliche Täter, ein ukrainischer Maschinenoffizier, der auf der Jacht angestellt war, wurde festgenommen – nach seiner Anhörung durch den Haftrichter inzwischen aber gegen Kaution freigelassen.

Russische Luxus-Jacht gehört Millionär, der Wladimir Putin nahe stehen soll

Die Luxus-Jacht mit dem Namen „Lady Anastasia“ gehört nach Angaben der Zeitungen Diario de Mallorca und Ultima Hora dem russischen Millionär Alexander Mijeev. Er soll eine führende Rolle in den staatlichen Waffenkonzernen Rosoboronexport und Rostec spielen und Russlands Präsident Putin nahestehen. „Mit den Waffen dieses Unternehmens wird jetzt die Ukraine angegriffen“, sagte der Verdächtigte aus. Ihm wird vorgeworfen, mehrere Ventile im Rumpf des Schiffes geöffnet zu haben. Andere Besatzungsmitglieder konnten das Sinken der Jacht im letzten Moment verhindern.

Weiter sagte der 55-Jährige örtlichen Medienangaben zufolge: „Das war mein erster Kampf.“ Er habe nur materiellen Schaden anrichten wollen. Sobald wie möglich wolle er in sein Heimatland zurückgehen und dort gegen die russische Armee in den Krieg ziehen. Zu dem Sabotageakt habe er sich entschlossen, nachdem er im Fernsehen Bilder von einem mutmaßlichen Raketenangriff auf einen Wohnblock in der Ukraine gesehen habe, wie er der Polizei sagte. Seine Familie habe in der ukrainischen Hauptstadt Kiew in einem ähnlichen Gebäude gelebt, sei jedoch inzwischen geflohen.

Lesen Sie auch

Krieg in der Ukraine Kreml: Ukraine lehnt Friedensverhandlungen ab - Dementi

Die Jacht hat drei Decks und neun Besatzungsmitglieder. Sie bietet Platz für zehn Passagiere, die in fünf Suiten untergebracht sind.