Attacken auf Pferde beschäftigen Polizei in Hessen - Auch im Allgäu gab es zuletzt Fälle

27.08.2021 | Stand: 07:39 Uhr

Update, 27. August: Pferde in Hessen attackiert - Polizei sucht unbekannte Täter

Zwei Pferde imund) wiesen in den vergangenen Tagen Verletzungen auf, die wohl von Menschenhand stammen. Die Polzei ermittelt wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht lautwohl nicht, wie mittelhessen.de berichtet.

Update, 25. August: Von den unbekannten Tätern, die Pferde im Allgäu verletzt haben, fehlen weiterhin jede Spur. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. Außerhalb unserer Region schockten zuletzt auch in Altenburg mehrere Angriffe auf Pferde die Öffentlichkeit.

Hier geht es zum Ursprungstext vom 18. August

Für das Pferd muss es eine Qual gewesen sein, für seine Besitzerin ein Schock. Eine 15 Zentimeter lange Schnittwunde nahe des Genitalbereichs ihrer Stute „Kamikaze“ entdeckte Pferdewirtin Verena Struthers (61) aus Aitrach beim Füttern des Tieres. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter das Pferd mit einem Messer attackierte, als es abends auf der Koppel in Aitrach-Baniswald nahe Memmingen stand. Zuletzt hat es in der Region mehrere ähnliche Fälle gegeben.

Pferde auf Koppel verletzt: Polizei ermittelt

„Es liegt definitiv keine Selbstverletzung des Tieres vor. Wir ermitteln wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz“, sagte eine Polizeisprecherin zu dem Fall in Aitrach. Nach einer tierärztlichen Behandlung geht es „Kamikaze“ zwei Wochen nach dem Vorfall zwar wieder besser. Doch bei ihrer Besitzerin wirkt die Attacke nach. „Ich bekomme Panik, wenn ich daran denke, was da für Menschen unterwegs sind“, sagt Struthers. „Wie kann man ein Pferd angreifen? Wer macht so was Schreckliches?“ Diese Frage stellen sich derzeit viele Menschen in der Region. Vor wenigen Tagen wurden in Halblech (Kreis Ostallgäu) zwei Stuten auf einer Koppel laut Polizei ebenfalls „mutwillig Schnittwunden und Hämatome an verschiedenen Körperteilen zugefügt“ . (Lesen Sie auch: Tierschutzorganisation stellt Strafanzeige gegen IOC und Reitverband)

Bereits im Frühjahr hatte es einen dramatischen Fall in Mauerstetten (Ostallgäu) gegeben. Dabei war eine Stute laut deren Besitzerin „gefesselt, geschlagen und mit einem Messer geschändet“ worden. Der oder die Täter fügten dem Pferd eine 17 Zentimeter lange Stichwunde zu. „Besonders schlimm sind die inneren Verletzungen, da der Täter das Messer gedreht hat“, sagte die Besitzerin damals unserer Redaktion.

Stute mit Schnittwunden - keine Hinweise auf Pferde-Hasser

Zuvor war eine Stute in einem Stall in Bad Wörishofen mit Schnittwunden aufgefunden worden. Die Polizei geht auch hier von einer vorsätzlichen Tat aus. „Hinweise auf einen Zusammenhang der einzelnen Fälle gibt es nicht“, sagt Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Die Polizei geht also nicht von einem Serientäter aus. Andererseits: Dass offenbar mehrere Täter Tiere im Allgäu mit Messern quälen, beunruhigt Pferdehalter nicht minder. Wobei Stabik von Panik abrät. „Generell stellen wir fest, dass sich bei einer gewissen Zahl von Fällen später herausstellt, dass sich das Pferd selbst verletzt hat oder haben könnte.“

Auch andere Gründe können eine Rolle spielen, wie ein Fall aus Dorsten (Nordrhein-Westfalen) aus dem Vorjahr zeigt. Damals wurde berichtet, dass eine Stute auf einer Koppel von einem unbekannten Täter zu Tode gequält worden sei. Doch eine Untersuchung kam zu einem anderen Schluss. Demnach gab es keine Hinweise auf menschliche Gewalt. Die Verletzungen seien nach dem Tod der Stute durch andere Tiere verursacht worden.(Lesen Sie auch: Pony stirbt bei Flucht vor Hunden auf Bahngleisen)

Pferdeschänder attackieren oft in der Dämmerung oder im Dunkeln

Abgesehen von einer anfänglichen Fehleinschätzung wie in Dorsten ist es grundsätzlich schwierig, Pferdeschänder zu überführen. Oftmals schlagen die Täter von Zeugen unbemerkt auf abgelegenen Koppeln in der Dämmerung oder sogar in der Dunkelheit zu. Zudem verhielten sich diese Menschen oft ganz normal und kämen aus allen Gesellschaftssichten, sagt Christa Roth-Sackenheim, Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Psychiater, auf Nachfrage unserer Redaktion.

Das Ausleben von Machtfantasien sei ein Motiv der Täter. „Es geht hier offenbar um eine sadistisch-sexuelle Perversion. Sie erniedrigen dieses große, schöne Tier. Sie üben Gewalt aus“, sagt die Psychotherapeutin. Bei den Tätern handele es sich meistens um „Männer im jüngeren bis mittleren Erwachsenenalter“. In der Regel hätten sie selbst körperliche Gewalt erlebt oder seien missbraucht worden.

Mit ihrer Brutalität erschüttern Pferdeschänder auch die Halter der Tiere. Verena Struthers ist nach der Attacke auf „Kamikaze“ jedenfalls tief verunsichert: „Am liebsten möchte ich wegziehen.“

