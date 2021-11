"Phönix" ist raus: Samuel Koch bei "Masked Singer" erraten

Samuel Koch hat bei "The Masked Singer" den Einzug ins Halbfinale verpasst. Der 34-Jährige wurde durch einen tragischen Unfall bei "Wetten, dass ...?" bekannt.

08.11.2021 | Stand: 08:57 Uhr

Der Phönix flattert nach Hause: Schauspieler Samuel Koch hat bei der Musik-Show "The Masked Singer" knapp den Einzug in das Halbfinale verpasst. Der 34-Jährige erhielt am Samstagabend in Köln zu wenige Stimmen der Zuschauer und musste seine Feder-Maske abnehmen.

"Es ist ein Skandal, dass ich überhaupt die erste Runde überstanden habe. Dass ich bis zur vierten Runde mitmachen musste... ihr seid verrückt", sagte Koch nach seiner Enttarnung. Er selbst habe sich bei der Gesangssendung keine Chancen eingeräumt. (Lesen Sie auch: Das Stinktier ist 82 Jahre alt: Peter Kraus bei "Masked Singer" raus)

Samuel Koch im Phönix-Kostüm

Zum ersten Mal in dieser Staffel war das Rateteam dem enttarnten Prominenten zuvor auf die Schliche gekommen: Sowohl Ruth Moschner als auch Rate-Gast Thore Schölermann tippten darauf, dass Koch im orangenen Vogelkostüm steckte - auch wenn Schölermann nach eigenen Worten hoffte, unter der Maske allen Indizien zum Trotz FDP-Politiker Christian Lindner vorzufinden. Lediglich Rea Garvey lag mit seinem Tipp daneben. Er vermutete im Phönix-Kostüm den Schauspieler Jan Josef Liefers.

Bei "The Masked Singer" treten Prominente als Sänger auf, verstecken ihre Identität aber hinter einer aufwändigen Kostümierung. Nur ihre Stimmen können Aufschluss geben, wer sich dahinter verbirgt. Die Stars werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder ganz am Ende gewinnen.

Halbfinale von "The Masked Singer"

Nach Kochs Ausscheiden kämpfen nächste Woche noch Mülli Müller, das Axolotl, der Mops, die Raupe, die Heldin und der Teddy um den Einzug ins Finale der fünften Staffel.

