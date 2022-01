Philipp Hochmair spricht über SS-Rolle in Film "Wannseekonferenz"

In einem Interview mit dem österreichischen Standard spricht Schauspieler Philipp Hochmair über die Grenzerfahrung seiner Rolle als SS-Scherge Heydrich.

Vor 80 Jahren trafen sich am 20. Januar 15 hochrangige Vertreter des NS-Regimes in einer Villa am Wannsee in Berlin. Ziel war, die Verhandlungen um die "Endlösung der Judenfrage" zu organisieren. Eingeladen hatte der Chef der Sicherheitspolizei, Reinhard Heydrich. In der Verfilmung die "Wannseekonferenz" spielt der österreichische Schauspieler Philipp Hochmair den SS-Schergen. In einem Interview mit der Zeitung der Standard sprach der Schauspieler über die Grenzerfahrung, die er in seiner Rolle erlebte.

Dreharbeiten in "Wannseekonferenz" waren belastend

Im Interview spricht Philipp Hochmair über die belastenden Erfahrungen während der Dreharbeiten zu "Wannseekonferenz". "Es war nicht einfach, sich diesem Charakter zu nähern", schilderte er. Die Coronabedingte Isolation - der Film wurde gedreht, bevor Impfstoffe zur Verfügung standen - habe dem ohnehin sehr belastendem Thema eine weitere düstere Note verliehen. "Die grauenhafte menschenverachtende Sprache der Täter zu lernen, war für mich ein bizarres Erlebnis." Die Vorbereitung der Szene, die in Realität 90 Minuten gedauert hatte und im Film in Echtzeit behandelt wird, habe viel Vorbereitung erfordert, sagte Hochmair. Das habe den Schauspieler an seine emotionalen Grenzen geführt. "Ich habe ja schon einige böse Rollen gespielt, aber Heydrich hat alles getoppt."

Das ausführliche Interview mit Philipp Hochmair finden Sie hier.

Das ORF und ZDF zeigen am Montag um 20.15 Uhr den Film Wannseekonferenz, bei dem Matti Geschonneck Regie führte. Neben Philipp Hochmair, der Reinhard Heydrich verkörpert, ist noch ein zweiter Österreicher dabei. Simon Schwarz spielt Martin Luther, den Unterstaatssekretär aus dem Berliner Auswärtigen Amt.