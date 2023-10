Pilot will Motoren ausschalten und Passagierflugzeug zum Absturz bringen

Ein Pilot versuchte außerhalb seiner Dienstzeit die Motoren eines Flugzeugs ausschalten. Er wurde festgenommen und wegen versuchten Mordes in 83 Fällen angeklagt.

24.10.2023 | Stand: 08:25 Uhr

Auf einem Flug von Everett im US-Bundesstaat Washington nach San Francisco in Kalifornien am Sonntag wollte ein Pilot außerhalb seiner Dienstzeit die Motoren der Maschine ausschalten. Er habe versucht, an den Feuerlöscher-Griffen an den Motoren zu ziehen. Das gab ABC News unter Berufung auf die Ermittler bekannt. Wie die Fluggesellschaft Alaska Airlines mitteilte, habe es eine "glaubhafte Sicherheitsbedrohung" gegeben.

Pilot versucht Flugzeug-Motoren auszuschalten: Von Kollegen überwältigt

Der Mann, der auf dem Notsitz gesessen hatte, habe "ohne Erfolg versucht, den Betrieb der Motoren zu stören". Doch der Pilot und der Co-Pilot der Maschine hätten schnell reagiert. Sie hätten ihn überwältigt und mit Handschellen an einen Sitz gefesselt, so ABC News . Die Passagiere hätten von dem Vorfall nichts mitbekommen, bis eine Flugbegleiterin sie über die Notsituation und die sofortige Landung informierte.

Die Motoren seien nie ausgegangen und der von Horizon Air im Auftrag von Alaska Air durchgeführte Flug sei sicher zur Landung nach Portland im US-Bundesstaat Oregon umgeleitet worden. Alle Passagiere hätten auf einem späteren Flug weiterfliegen können.

Nach Vorfall auf Flug in den USA: Pilot festgenommen und angeklagt

Bei dem Pilot, der die Motoren ausschalten wollte, handelt es sich Medienberichten zufolge um einen 44-jährigen Mann. Er wurde noch am Flughafen in Gewahrsam genommen. Laut Alaska Airlines befindet er sich in Haft. Der Vorfall werde unter anderem vom FBI und der Polizeibehörde in Portland untersucht. Der 44-Jährige wurde wegen des versuchten Mordes in 83 Fällen angeklagt. Informationen zu einem möglichen Motiv gibt es bislang nicht. Die Federal Aviation Administration , die Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten , sagte lediglich, dass der Vorfall, "in keiner Weise mit den aktuellen Weltereignissen zusammenhängt".