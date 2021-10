Pilzsammler findet Leiche bei Freudenstadt: Polizei veröffentlicht Phantombild und Tattoofotos

Ein Pilzsammler hat nahe Freudenstadt die Leiche einer Frau entdeckt. Die Polizei benötigt Hinweise, um den teils verbrannten Leichnam zu identifizieren.

06.10.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die Leiche einer Frau hat am Samstag, 11. September, ein Pilzsammler in der Nähe von Freudenstadt im Schwarzwald gefunden. Er entdeckte sie an der B28 zwischen Freudenstadt und Kniebis in einem Waldstück. Der Leichnam der Frau ist teilweise verbrannt, weshalb die Polizei die Frau noch nicht identifizieren konnten. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Sie haben ein Phantombild und zwei Tattoos der Frau veröffentlicht.

Das ist das Phantombild der gefundenen Leiche bei Freudenstadt. Bild: Polizeipräsidium Pforzheim

Folgende Hinweise benötigen die Ermittler:

Wer kennt weibliche Personen, mit einer solchen Blumentätowierung auf dem Rücken, deren Aufenthalt derzeit unbekannt ist?

Wer kennt eine Person, die eine unvollständige Blumentätowierung am rechten Hüftbereich hatte?

Wer hat eine solche Tätowierungen begonnen, erstellt und/oder gestochen?

Wer kennt die im Phantombild abgebildete Frau?

Eine unvollständige Tätowierung am rechten Hüftbereich der gefundenen Leiche. Bild: Polizeipräsidium Pforzheim

Dieses Tattoo befindet sich auf dem Rücken der nahe Freudenstadt gefundenen Frauenleiche. Bild: Polizeipräsidium Pforzheim

Der Leichenfund steht laut Polizei nach derzeitigem Erkenntnisstand mit keinem bekannten Vermisstenfall in Verbindung. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 07231/1864444 entgegen.

Lesen Sie auch: Nach dem Mord an 33-jähriger Britin: Das ist die Strafe für den Täter