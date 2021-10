So sehen Sie heute das Polarlicht über Deutschland

Polarlicht heute über Deutschland sehen - das könnte mit etwas Glück möglich sein. Der Grund sind starke Sonneneruptionen.

30.10.2021 | Stand: 18:40 Uhr

Polarlichter sind heute mit etwas Glück am Himmel über Deutschland zu sehen. Denn am Donnerstag gab es starke Sonneneruptionen - die Auswirkungen bis in die Erdatmosphäre haben.

Polarlichter - der Fschbegriff lautet Aurora Borealis - kommen zustande, wenn elektrisch aufgeladene Teilchen des Sonnenwindes auf die Erdatmosphäre treffen. Dort beginnen sie zu fluoreszieren und der Himmel leuchtet. Diese Reaktion passiert in etwa 100 Kilometern Höhe. Das Licht ist dann vor allem in Form von weißen oder fahl grünlichen Schleiern zu sehen.

Polarlichter heute über Deutschland möglich

Nur alle paar Jahre ist die Sonnenaktivität so stark, dass die Auswirkungen nicht nur in Ländern wie Island, Grönland, oder Alaska, sondern über die Polarregionen hinaus zu sehen sind - etwa in Deutschland.

Genau das ist aktuell so. „Nach derzeitigem Stand fand die Eruption und der damit verbundene Masseauswurf genau Erdgerichtet statt. Je nach Geschwindigkeit der Plasmawolke wird diese im Zeitfenster vom späten Freitagabend bis Samstagabend die Erde erreichen“, sagte Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von WetterOnline, der Bild-Zeitung.

Polarlichter 2018 über Island: So stark wie hier wird das Polarlicht über Deutschland eher nicht zu sehen sein. Bild: Owen Humphreys, dpa

Wie deutlich die Polarlichter zu sehen sind, ist lokal sehr unterschiedlich. Denn Farbe, Struktur und Intensität verändern sich schnell. Auch das Wetter spielt natürlich eine große Rolle. Wo es bewölkt ist, hat man kaum eine Chance, das Polarlicht über Deutschland zu sehen.

So sieht man das Polarlicht heute über Deutschland am besten

Ein flüchtiger Blick in den Himmel bringt wenig. Besser ist es, sich konzentriert auf einen Bereich des Himmels zu konzentrieren.

Suchen Sie sich einen möglichst dunklen Ort für die Beobachtung. Straßenlaternen, Autoscheinwerfer, oder generell das Licht von Orten stören die Sicht auf das Polarlicht.

Achten Sie aif das Wetter. Schon leichte Bewölkung verhindert häufig, dass man das Polarlicht sieht.

Polarlicht - auch Nordlicht genannt - ist in Deutschland nur alle paar Jahre zu sehen. Zuletzt hatte es 2017 derart starke Sonneneruptionen gegeben, dass auch in unseren breiten das Himmelsspektakel zu sehen war. Auch 2015 freuten sich Menmschen in Deutschland über Polarlicht am Himmel.