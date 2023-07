Polizei findet zerstückelte Leiche von deutschem Makler in Gefrierschrank

Etwa eine Woche nachdem er verschwunden ist, hat die Polizei die Leiche eines Deutschen in Thailand gefunden. Sie lag zerstückelt in einem Gefrierschrank.

11.07.2023 | Stand: 09:23 Uhr

Seit dem 4. Juli wurde ein deutscher Geschäftsmann, der in Thailand lebt, vermisst. Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Der 62-Jährige ist tot. Laut The Pattaya News durchsuchte die Polizei ein Mietshaus bei Pattaya und entdeckte im Gefrierschrank eine männliche Leiche. Am Dienstagmorgen (Ortszeit) stand dann fest, dass es sich dabei um den Vermissten handelt. Wie The Pattaya News berichtet, soll die Leiche des 62-Jährigen zerstückelt und in Müllsäcke gepackt worden sein. Diese wurden dann offenbar in einem Gefrierschrank gelagert.

Vermisster Deutscher in Thailand von Überwachungskameras gefilmt

Bei den Ermittlungen tauchten Aufnahmen von Überwachungskameras auf. Darauf ist zu sehen, wie sich der 62-Jährige am Tag seines Verschwindens mit einer unbekannten Frau in einem Lokal in Pattaya trifft. Auffälligkeiten gab es bei dem Treffen offenbar nicht. Die Überwachungskameras filmten auch die Ankunft und die Abfahrt des Geschäftsmannes. Es handelt sich dabei um die letzten Bilder von ihm.

Der 62-Jährige, der als Makler arbeitete, sei zu diesem Zeitpunkt für einen Vertragsabschluss über einen Immobilienkauf auf der Insel Koh Samui verabredet gewesen. Medienberichten zufolge ging es um eine Villa und eine Boxhalle für umgerechnet 18,2 Millionen Euro.

Deutscher tot in Thailand gefunden: Offenbar Verdächtiger festgenommen

Wenige Tage später wurde sein Auto verlassen auf dem Parkplatz einer Wohnanlage um Osten von Pattaya gefunden. Im Auto waren offenbar Spuren von Reinigungsmitteln. Die Vermutung liegt nahe, dass Spuren beseitigt wurden. Nach seinem Verschwinden sollen 52.000 Euro von seinem Konto ins Ausland überwiesen worden sein. Die Polizei soll drei Verdächtige verhört haben. Wie die Bild berichtet, wurde ein Haftbefehl gegen einen deutschen Staatsbürger erlassen. Nähere Informationen dazu gibt es bislang nicht.