Polizei löst Feier mit mehreren hundert Menschen auf

Die Polizei hat in Berlin eine illegale Party in einem ehemaligen Krankenhaus aufgelöst. Es gab 157 Anzeigen.

09.05.2021 | Stand: 15:42 Uhr

Eine illegale Party von mehr als 300 Menschen in einem ehemaligen Krankenhaus in Berlin-Buch ist von der Polizei aufgelöst worden. Jemand hatte am Sonntagmorgen die Beamten informiert, dass mehrere Menschen den Zaun zum Gelände überstiegen, wie die Polizei mitteilte. (Lesen Sie auch: Illegal übernachtet - Polizei zeigt mehrere Camper im Oberallgäu an)

150 Party-Gäste flüchteten

Als die Beamten eintrafen, lief in den Kellerräumen des ehemaligen Krankenhauses trotz Corona-Pandemie bei lauter Musik eine Feier. Die Einsatzkräfte forderten Verstärkung an. Ehe diese eintraf, hatten schon etwa 150 Feiernde die Party verlassen. Von weiteren 157 Teilnehmern wurde die Identität festgestellt. Gegen sie wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen den Infektionsschutz und die Ausgangsbeschränkungen, aber auch wegen Hausfriedensbruchs gefertigt.

