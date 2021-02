In einem Ort in der Nähe von Ulm hat die Polizei eine illegale Kindergeburtstagsparty aufgelöst. Dabei waren über zehn Personen anwesend.

04.02.2021 | Stand: 09:32 Uhr

Knapp zehn Erwachsene haben mit mehreren Kindern in Mittelbiberach (Baden-Württemberg) trotz Corona-Lockdowns einen Kindergeburtstag gefeiert. Die Erwachsenen, die nicht zum Hausstand gehörten, wurden aufgefordert, das Fest zu verlassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nur unter Protesten seien die Gäste gegangen, hieß es. Wegen der Party am Mittwoch müssen nun vier Erwachsene mit Anzeigen rechnen.

