Wegen Schüssen aus einer Schreckschusswaffe gab es am Montagabend in Halle einen Polizeieinsatz.

25.01.2022 | Stand: 20:44 Uhr

Am Steintor in Halle sind Schüsse gefallen. Unbekannte hätten am Montagabend mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe geschossen, teilte diemit. Ob es Verletzte gab, war am Abend zunächst unklar. Zeugen hätten zuvor eine Gruppe von Menschen gemeldet, aus der heraus geschossen worden sein soll. Der Einsatz dauerte an.