Ncuti Gatwa ist der neue Doctor Who – aber wer ist er?

Der ruandisch-britische Schauspieler Ncuti Gatwa ist in der Rolle des Eric Effiong in "Sex Education" bekannt geworden. Jetzt ist er der neue "Doctor Who".

23.11.2023 | Stand: 13:45 Uhr

Aufgewachsen in einer streng gläubigen Familie, aufgedreht, stets fröhlich, bunt gekleidet und auch mal mit schrillem Lidschatten: In der Rolle des Eric Effiong aus der Netflix-Serie "Sex Education" ist der ruandisch-britische Schauspieler Ncuti Gatwa bekannt geworden.

2,8 Millionen Menschen folgen ihm derzeit auf Instagram , seine Fangemeinde wächst. Und wird es mit seiner neuen Rolle als 15. Inkarnation des " Doctor Who " in der gleichnamigen britischen Kultserie wohl weiter tun. Seit 1963 wird diese ikonische Rolle immer wieder neu besetzt.

Ncuti Gatwa spielt in "Sex Education", "Barbie" und "Doctor Who"

" Doctor Who ", das heißt auf Deutsch "Doktor Wer". Aber wer ist eigentlich dieser erste Schauspieler mit afrikanischen Wurzeln, der jetzt zum Zug kommt? Sein bürgerlicher Name – anders als der von Doctor Who – ist schon einmal bekannt, Ncuti Gatwa heißt der 31-Jährige. Viel mehr Persönliches – ähnlich wie bei Doctor Who – weiß die Öffentlichkeit jedoch nicht über den Briten.

Das führt dazu, dass viele glauben, Ncuti Gatwa müsse sein wie Eric aus "Sex Education". "Das ist in Ordnung, doch gleichzeitig auch nicht", sagt der Schauspieler dazu, der dankbar ist für seinen Erfolg. "Was erwarte ich denn auch, dass die Menschen denken? Es ist die einzige Rolle, in der mich die Welt gesehen hat".

Letzteres stimmt nicht ganz, schon vorher hatte er kleinere Auftritte und spielte aucheinen von vielen Kens im Kinohit "Barbie". Doch Eric ist eben seine bekannteste Rolle – bisher. Und mindestens eine Eigenschaft haben der Schauspieler und sein "Sex Education"-Charakter tatsächlich gemeinsam: Beide sind Quasselstrippen.

Ncuti Gatwa fühlt sich sehr geehrt

Ncuti Gatwa ist in Schottland in der Arbeiterklasse aufgewachsen, er ist schwarz und er ist queer, identifiziert sich also nicht mit traditionellen Geschlechteridentitäten und sexuellen Orientierungen. Und er hätte nicht damit gerechnet, die Hauptrolle in dem 60 Jahre alten Serien-Klassiker, der da eben "Doctor Who" heißt, zu ergattern.

"Es gibt nicht die richtigen Worte, um zu beschreiben, wie ich mich fühle", sagte der Schauspieler, als die neue Besetzung bekannt wurde. Er fühle sich "zutiefst geehrt" und sei überglücklich. Aber er habe auch ein wenig Angst: "Diese Rolle und diese Show bedeuten so vielen Menschen auf der ganzen Welt so viel, mich eingeschlossen."

