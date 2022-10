Wigald Boning ist ein Multitalent

Wigald Boning ist ein Allrounder im Fernsehen, der nicht nur lustig sein kann, sondern auch Wissenschaftliches erklärt. Er kehrt mit seinem Ur-Projekt zurück.

29.10.2022 | Stand: 09:17 Uhr

Männern wird ja gerne unterstellt, sie würden stärker als andere nach Ansehen streben. Man spricht vom „Napoleon-Komplex“. Der 1,70 Meter kleine Komiker Wigald Boning hat seinen eigenen Weg gefunden, um im deutschen Fernsehen eine auffällige Rolle zu spielen: So trägt er teils so bizarre Kleidung, dass er schlichtweg nicht übersehen werden kann. Sein optisches Markenzeichen sind Anzüge aus schrillen Stoffen, Farben und Materialien wie Kunstrasen.

Doch das allein macht noch keine Fernsehkarriere. Boning gilt bei Kulturkritikern als Multitalent. Bekannt wurde der 55-Jährige durch die Comedy-Sendung „RTL Samstag Nacht“ in den 90er Jahren. Und als die abgesetzt wurde, moderierte er Shows wie „Clever! – Die Show, die Wissen schafft“ oder „Nicht nachmachen!“.

Wigald Boning kehrt mit Comedy-Show bei RTL zurück

Ebenfalls sehr erfolgreich war Boning zusammen mit seinem Kollegen Olli Dittrich ab 1995 mit dem Musikprojekt „Die Doofen“. Sogar mit den Rockstars von Bon Jovi traten die beiden vielfach mit Preisen Ausgezeichneten auf. Aktuell kehrt der gebürtige Oldenburger mit seinem Ur-Erfolgsprojekt zurück ins Fernsehen.

An diesem Samstag steht die Rückkehr des Comedy-Klassikers „RTL Samstag Nacht“ auf dem Programm. Boning beschreibt sie als „emotionale Achterbahnfahrt“. Eigentlich habe er „keine Erfahrung mit dem ganzen Gedanken der Nostalgie“, sagt er. Und das Wiedersehen mit Kollegen wie Dittrich oder Esther Schweins sei nach dem Tod des Ensemble-Mitglieds Mirco Nontschew im Jahr 2021 auch etwas, was an die Nieren gehe.

Wigald Boning mit Restless-Legs-Syndrom diagnostiziert

Boning selbst hat seine Fans vor ein paar Jahren mit einem Foto aus dem Schlaflabor erschreckt. Damals wurde bei ihm das sogenannte Restless-Legs-Syndrom festgestellt. Er selbst sagte: „Meine Beine bewegen sich unkontrolliert im Schlaf. Ich trete und laufe allnächtlich trainingsrelevante Strecken.“ Vielleicht hängt damit auch sein sportlicher Ehrgeiz zusammen.

Boning, der in zweiter Ehe mit der Opernsängerin Teresa Tièschky verheiratet ist und nach einem Abstecher im oberbayerischen Bernbeuren nun in München lebt, liebt das Laufen, gerne auch mal über 100 Kilometer weit. Mitten in der Corona-Krise fasst er einen besonderen Entschluss: Er absolvierte jede Woche einen 42,195-Kilometer-Lauf. Insofern ist er frei nach Dustin Hoffman also auch ein echter „Marathon-Mann“.

