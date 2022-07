Amazon Prime wird ab September deutlich teurer.

Amazon erhöht den Preis seines Prime-Abos - und zwar deutlich. Die Preiserhöhung für Monats-Abo und Jahres-Abo gilt bereits ab September.

26.07.2022 | Stand: 07:19 Uhr

Amazon Prime wird teurer - und zwar deutlich. Das teilte das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden am Dienstag per Mail mit. "Ab dem 15. September 2022 erhöht sich die Gebühr der Prime-Mitgliedschaft von 7,99€ auf 8,99€ (inkl. MwSt.) bei monatlicher Zahlung und von 69,00€ auf 89,90€ (inkl. MwSt.) bei jährlicher Zahlung", hieß es in der Nachricht.

"Wir nehmen diese Änderung in Anbetracht von generellen und wesentlichen Kostenänderungen aufgrund von Inflation vor. Diese führen zu einer Steigerung der Kosten des Prime-Services in deinem Land und beruhen auf von uns nicht beeinflussbaren äußeren Umständen", so Amazon weiter. Bei den Prime-Student-Vergünstigungen steigt der Abo-Preis von 3,99 Euro im Monat auf 4,99 Euro, im Falle der jährlichen Zahlung erhöht sich der Preis von 34 Euro auf 44,90 Euro.

Amazon Prime wird teurer

Amazon Prime ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei dem US-Versandkonzern. Das Abo beinhaltet den sogenannten Premiumversand, bei dem eine Lieferung kostenlos und innerhalb eines Tages nach Versand beim Besteller ankommt. Außerdem ist der Versand von Bestellungen unter einem Wert von 29 Euro mit Amazon Prime gratis.