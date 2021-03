Produziert Dieter Bohlen den DSDS-Sieger? Das steht in den Sternen

Bisher war Dieter Bohlen der Produzent der "DSDS"-Gewinner und brachte sie in die Musik-Charts. Es ist unklar, ob das beim diesjährigen Sieger noch möglich ist.

12.03.2021 | Stand: 14:29 Uhr

Nach dem angekündigten Abgang von Dieter Bohlen aus der RTL-Castingshow "DSDS" ist unklar, ob der Pop-Titan den Gewinner der aktuellen Staffel noch einmal in die Charts lotsen darf. Auf die Frage, ob Bohlen als Musikproduzent des diesjährigen Siegers von "Deutschland sucht den Superstar" auftreten werde, erklärte ein RTL-Sprecher am Freitag, dass man dazu für den Moment noch nichts sagen könne. Der Sender werde "alles zu seiner Zeit kommunizieren".

Dieter Bohlen brachte seine "DSDS"-Gewinner in die Musik-Charts

Bohlen fungierte in der Vergangenheit als Produzent der meisten "DSDS"-Gewinner und brachte sie in die Musik-Charts. Auch das Sieger-Lied des 2020 gekürten "Superstars" Ramon Roselly stammte aus der Feder des 67-Jährigen. Die Verbindung von "DSDS" und Bohlen wird allerdings bald aufgelöst. RTL hat am Donnerstag verkündet, dass der Musikproduzent nach der aktuell noch laufenden Staffel nicht mehr in der Jury sitzen wird, in der er seit dem Start des Formats 2002 den Ton angegeben hatte. Bohlens letzte Show sei das Finale am 3. April.

Dieter Bohlens Abgang: "Er hat seinen Zenit einfach überschritten"

Auch am Tag nach der Verkündung lieferte der bevorstehende Abgang den Zuschauern noch reichlich Gesprächsstoff. "Danke Dieter... für die wunderschönen Jahre", schrieb ein Fan auf Facebook. Andere hielten die RTL-Entscheidung für richtig: "Dieter hat seinen Zenit einfach überschritten, schon lange."

Lesen Sie auch: "Zu blöde zum Schlittenfahren" - Dieter Bohlen mit kaputtem Fuß

Bilderstrecke

Dieter Bohlen hört bei DSDS auf - sein Leben in Bildern