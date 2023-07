Prominente trauern um Sinéad O'Connor: "Das ist so eine Tragödie"

Sinéad O'Connor ist überraschend im Alter von 56 Jahren gestorben. Weggefährten der irischen Sängerin trauern im Netz und erinnern sich an die Zeit mit ihr.

28.07.2023 | Stand: 21:33 Uhr

Sie wurde mit dem Song "Nothing Compares 2 U" weltbekannt, jetzt ist sie tot. Im Alter von nur 56 Jahren ist die irische Popsängerin Sinéad O'Connor überraschend gestorben. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt", zitierten die Irish Times, RTÉ und die BBC aus dem Statement der Familie. Familie und Freunde baten demnach darum, in dieser schwierigen Zeit ihre Privatsphäre zu wahren.

Sinéad O'Connor ist tot: Irische Politiker trauern um Sängerin

Irlands Premierminister (Taoiseach) Leo Varadkar würdigte O'Connor und sagte, ihre Musik "wurde auf der ganzen Welt geliebt und ihr Talent war unübertroffen und unvergleichlich". Der irische Präsident Michael D. Higgins lobte O'Connors "Authentizität" sowie ihre "einzigartige Stimme". "Was Irland in einem so relativ jungen Alter verloren hat, ist einer unserer größten und begabtesten Komponisten, Songwriter und Interpreten der letzten Jahrzehnte".

Kollegen äußern sich zu Tod von Sinéad O'Connor

Auch Kolleginnen und Kollegen trauern um O'Connor. Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Melissa Etheridge schrieb auf Twitter: "Das ist so eine Tragödie. Was für ein Verlust. Ihr ganzes Leben lang wurde sie verfolgt. Was für ein Talent."

Auch die britische Popsängerin Alison Moyet reagierte auf die erschütternde Nachricht von O'Connors Tod. "Ich wollte oft mit ihr Kontakt aufnehmen, tat es aber nicht. Ich erinnere mich an ihren Start. Erstaunliche Präsenz. Eine Stimme, die Steine ​​mit Gewalt und nach und nach knacken ließ", schrieb sie auf Twitter.

Der kanadische Rockmusiker und Fotograf Bryan Adams erinnert sich auf Twitter an die Zusammenarbeit mit der Sängerin: "RIP Sinéad O'Connor, ich habe es geliebt, mit dir zusammenzuarbeiten, Fotos zu machen, gemeinsam in Irland aufzutreten und zu plaudern."

Der britische Sänger Boy George schrieb zu einem Schwarz-Weiß-Bild von O'Connor auf Instagram: "Erschüttert. Ich liebe dich, Sinéad."

Prominente trauern in sozialen Medien um Sinéad O'Connor

Die amerikanische Schauspielerin Jamie Lee Curtis erinnerte sich in einem langen Post auf Instagram an Sinéad O'Connor. "Ich habe Sinéad einmal a cappella in einer leeren Kapelle in Irland singen hören. Es war im Bau im Privathaus unseres Wirts. Es war eines der schönsten Dinge, die ich je in meinem Leben gehört habe." Die Schauspielerin habe sie geliebt, ihre Musik, ihr Leben. "Sie war Opfer von Kindesmissbrauch und eine riesige Kämpferin gegen unfaire und ungerechte drakonische Gesetze, die sie in Irland zu ändern half", schrieb sie.

"Als Teenager habe ich diese Frau von weitem verehrt. Ich werde sie immer bewundern. Ich hatte das Glück, ein paar Mal mit ihr rumzuhängen, als ich zwanzig war", erinnerte sich die australische Schauspielerin Toni Collette auf Instagram. Sie hätten einmal gemeinsam in den Hügeln nahe der irischen Stadt Wicklow gesungen. "Sie war so talentiert, so großzügig, bescheiden, widerstandsfähig, mutig und wahr."