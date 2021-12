Prozess gegen Mutter der getöteten Leonie: Urteil erwartet

Im Januar 2019 stirbt die sechsjährige Leonie - die Hilfe nach schweren Misshandlungen durch den Stiefvater kam zu spät. Warum hat die Mutter das nicht verhindert? Das Urteil soll nun fallen.

21.12.2021 | Stand: 10:04 Uhr

Das Amtsgericht Neubrandenburg will am Dienstag (09.00 Uhr) den Prozess gegen die Mutter der getöteten Leonie aus Torgelow abschließen. Zuerst sollen - ohne Öffentlichkeit - die Schlussvorträge von Anklage, Verteidigung und Nebenklage gehört werden. Am Nachmittag will Richterin Tanja Krüske die Öffentlichkeit wieder zulassen und das Urteil verkünden.

Der 27 Jahre alten Angeklagten wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. Sie soll die Verletzungen der Sechsjährigen damals zwar erkannt, aber nicht rechtzeitig für Hilfe gesorgt haben. Ihr droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe.

Der Prozess wurde wegen der Persönlichkeitsrechte des gestorbenen Mädchens, ihrer beiden Geschwister sowie der Mutter weitgehend hinter verschlossenen Türen geführt. (Az. 332 Ls 1658/21).

Stiefvater hatte Mädchen misshandelt

Leonie war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der fünfköpfigen Familie in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) gefunden worden. Der Stiefvater hatte das Mädchen stark misshandelt und dann verhindert, dass rechtzeitig Rettungskräfte gerufen werden. Dafür wurde er vom Landgericht bereits rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. In dem Prozess war die Mutter die Hauptzeugin der Staatsanwaltschaft.

Der Stiefvater hatte das Mädchen nach Auffassung der Richter am Landgericht damals bestraft, weil sie ihrer Mutter hinterhergehen wollte, die zu der Zeit zum Einkaufen war. Leonie lag im Bett und kühlte ihre Wunden mit Kühlakkus, als die Mutter zurückkam. Der Stiefvater erklärte, dass Leonie die Treppe im Hausflur heruntergefallen sei. Das glaubten ihm die Richter aber nicht. Die Frau wandte sich damals ihrem Baby und dem damals zwei Jahre alten Bruder zu, die im Haushalt lebten.

Lesen Sie auch

Missbrauchskomplex Münster Revision gegen Hafturteil für schweren Kindesmissbrauch eingelegt

Als es im Laufe des Abends Leonie immer schlechter ging, rief der Stiefvater doch noch die Rettungskräfte, die dem Mädchen aber nicht mehr helfen konnten. Sie starb an Verletzungen im Gehirn. Nach Einschätzung einer Rechtsmedizinerin hätte das Kind aber überleben können, wenn schneller medizinische Hilfe geholt worden wäre.