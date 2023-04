Prozess geplatzt: Kommt Verdächtiger im Fall Maddie bald frei?

Eigentlich sollte der Hauptverdächtige im Fall der verschwundenen Maddie in Braunschweig vor Gericht kommen. Doch jetzt ist der Prozess geplatzt.

20.04.2023 | Stand: 21:06 Uhr

Anders als erwartet, kommt der Verdächtige im Fall der vermissten Maddie McCann, Christian B., offenbar nicht in Braunschweig vor Gericht. Die StaatsanwaltschaftBraunschweig hatte Anklage wegen mehrerer Sexualstraftaten gegen ihn erhoben. Doch das dortige Landgericht erklärte sich für nicht zuständig.

Die Staatsanwaltschaft begründet die Zuständig des Landgerichts Braunschweig laut t-online damit, dass B. bis Ende 2017 in Braunschweig gemeldet gewesen sei. Da er zwischenzeitlich aber auch in einem Wohnwagen in Sachsen-Anhalt und später in Portugal gelebt habe, ist das Gericht anderer Meinung.

Deshalb wird auch der Haftbefehl gegen den 45-Jährigen aufgehoben, wie t-online berichtet. Dem Portal liege der Gerichtsbeschluss vor. B. ist im Fall der verschwundenen Maddie der Hauptverdächtige. Bislang gibt es aber keine konkreten Beweise gegen ihn. Weil B. schon zwei Drittel seiner aktuellen Strafe verbüßt hat, könnte er bald freikommen.

Hauptverdächtiger im Fall Maddie wegen Vergewaltigung in Haft

Im Oktober hatte die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Es ging um drei Fälle schwerer Vergewaltigung und zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der 45-Jährige soll die Taten zwischen Ende Dezember 2000 und Juni 2017 in Portugal begangen haben. Derzeit sitzt er für die Vergewaltigung einer US-Amerikanerin im Jahr 2005 im portugiesischen Praia da Luz noch eine mehrjährige Haftstrafe ab. Genau dort verschwand im Mai 2007 die damals dreijährige Madeleine Beth McCann aus Großbritannien aus einem Ferienappartement. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Anklage gegen Verdächtigen im Fall Maddie: Was ihm vorgeworfen wird

Neben den Ermittlungen im Fall Maddie wird gegen den 45-Jährigen in weiteren Fällen wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung ermittelt. Angeklagt wurde er nun, weil er zwischen dem 28. Dezember 2000 und dem 8. April 2006 eine unbekannt gebliebene, etwa 70 bis 80 Jahre alte Frau in ihrer Ferienwohnung in Portugal gefesselt und vergewaltigt haben soll. Im gleichen Zeitraum soll er ein unbekannt gebliebenes deutschsprachiges Mädchen im Alter von mindestens 14 Jahren in Portugal nackt an einen Holzpfahl gefesselt, mit einer Peitsche geschlagen und zum Oralverkehr gezwungen haben.

B. soll außerdem am 16. Juni 2004 eine 20-jährige Frau aus Irland brutal vergewaltigt haben. Dann soll er sein Opfer an einen Tisch gefesselt und erneut vergewaltigt sowie ausgepeitscht haben. Diese Taten soll er per Video aufgezeichnet haben. Darüber hinaus soll er sich im April und Juni 2007 zwei Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren nackt gezeigt und vor ihnen masturbiert haben.

Die Anklageschrift umfasste über 100 Seiten. Ihr seien mehrjährige, intensive und aufwendige Ermittlungen in mehreren europäischen Ländern vorangegangen. Bei B. handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der unter anderem auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden war. (mit dpa)

