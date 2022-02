Prozess um Ilnur N. zeigt: Russlands Konsulate sind wahre Spionagezentren

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Agenten an der Uni Augsburg zeigt, wie trickreich russische Geheimdienste arbeiten. Und wie Deutschland sich wehrt.

23.02.2022 | Stand: 21:08 Uhr

Die Anwerbung des jungen Agenten sollte wie Zufall aussehen. Ilnur N. war im Sommer 2019 bei einer Rafting-Tour in den Alpen. Danach ging die Gruppe auf einem Fischerfest etwas essen. Als sie dort in einer Schlange standen, sprach ein Mann mittleren Alters den jungen Wissenschaftler von der Uni Augsburg an. Ein Russe, wie N. und die anderen. Man freute sich scheinbar, einen Landsmann getroffen zu haben, und plauderte ein wenig. N. gab dem Fremden seine Telefonnummer. Zwei bis drei Monate später rief S. an. Die beiden vereinbarten ein Treffen in einem Steakhaus in der Augsburger Maximilianstraße. Für Ilnur N. war es der Beginn einer verhängnisvollen Entwicklung, die für ihn im Gefängnis enden sollte. An ein zufälliges Zusammentreffen damals glaubt er heute nicht mehr.