Prozess um Riesen-Drogenlabor: Zwei der fünf Angeklagten fehlen

Das Drogenlabor, das fünf Männer in Nordrhein-Westfalen betrieben haben sollen, hatte ein industrielles Ausmaß. Doch nicht alle kamen zum Prozessauftakt.

22.03.2021 | Stand: 13:06 Uhr

Zum Prozessstart um ein großes Drogenlabor in Ostwestfalen sind zwei der fünf Angeklagten nicht im Landgericht Bielefeld erschienen. Einer der drei angeklagten Niederländer sitzt nach Angaben des Gerichts noch bis Juli 2021 wegen Drogendelikten in seinem Heimatland in Haft. Er wurde nicht ausgeliefert.

Prozess um Drogenlabor: Ein Angeklagter fehlt unentschuldigt

Der zweite Mann blieb der Verhandlung am Montag unentschuldigt fern. Nach der Verlesung der Anklage kündigten die drei noch verbliebenen Männer an, sich nicht zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Angaben zur Person und zum Lebenslauf wollen die Angeklagten, darunter zwei Deutsche, zu einem späteren Zeitpunkt machen.

Angeklagt sind fünf Männer aus Rödinghausen (31) und Preußisch Oldendorf (39) sowie aus den Niederlanden (37, 41 und 59) wegen des professionellen Betriebes eines Drogenlabors in Preußisch Oldendorf nördlich von Bielefeld im industriellen Ausmaß.

In der Halle sollen bis April 2019 Grundstoffe für synthetische Drogen wie Speed hergestellt worden sein. Bis Mai sind neun weitere Prozesstermine angesetzt. Das Verfahren gegen den in den Niederlanden in Haft sitzenden Mann wird abgetrennt.

