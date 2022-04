Queen Elizabeth und Prinz Harry: Ein Wiedersehen zum Geburtstag

Königin Elizabeth II. wird 96. Ein Besuch ihres abtrünnigen Enkels Prinz Harry und seiner Frau Meghan Markle wirft Fragen auf. Auch zum Thronjubiläum der Queen ist das Paar eingeladen.

20.04.2022 | Stand: 21:14 Uhr

So sehen die Britinnen und Briten ihre Königin am liebsten: mit einem strahlenden Lächeln, immer aktiv. In dieser Hinsicht traf das Cover der Boulevard-Zeitung The Mirror am Mittwoch genau den Geschmack der Untertanen – genauso wie der dazugehörige Text über den „Frühlings-Geburtstags-Trip der Queen“. An diesem Donnerstag feiert Königin Elizabeth II. ihren 96. Geburtstag.

Angeblich verbringt sie ihren Ehrentag im Kreis der Familie auf dem Anwesen Sandringham im Norden Englands, genauer gesagt im Landhaus Wood Farm, wo ihr im vergangenen Jahr verstorbener Ehemann Prinz Philip am Ende viel Zeit verbracht hatte. Sie wolle sich ihm dadurch besonders nah fühlen, schrieben englische Medien.

Prinz Harry ist besorgt: Hat die Queen die richtigen Leute um sich?

Die richtige Nähe und Distanz zu verschiedenen Familienmitgliedern zu finden, ist neben der Frage nach der Zukunft der Monarchie in letzter Zeit tatsächlich eine der größten Herausforderungen, wie Pauline MacLaran bestätigte, die sich an der Royal Holloway Universität in London mit dem Bild der Königsfamilie befasst.

Zuletzt habe die Tatsache, dass Prinz Andrew seine Mutter während der Gedenkfeier für Prinz Philip Ende März zu ihrem Platz in Westminster Abbey geleitete, für einen öffentlichen Aufschrei gesorgt. Denn der 62-Jährige ist wegen Missbrauchsvorwürfen durch die Amerikanerin Virginia Giuffre in Verruf geraten. Darüber hinaus würden aber auch „Harry und Meghan als großes Risiko für den Ruf des Königshauses wahrgenommen“, betonte die Expertin.

Dass diese Sorge nicht unbegründet ist, bewies der Enkel der Queen nur wenige Tage nach einem überraschenden angeblichen Versöhnungsbesuch bei der Monarchin am vorigen Donnerstag. Harry sagte gegenüber einem amerikanischen Fernsehsender, er habe sicherstellen wollen, dass sie „beschützt ist und die richtigen Leute um sich hat“.

Bilderstrecke

Queen Elizabeth II. - Leben und Wirken der britischen Königin

1 von 27 Corona, Familienzwist und der Tod ihres Mannes Philip nach über 70 Jahren Ehe - die Queen wurde in der jüngsten Vergangenheit mit großen Herausforderungen konfrontiert. Seit einigen Monaten wächst die Sorge um die Gesundheit von Elizabeth II.. Ihr Leben in Bildern. Bild: Victoria Jones, dpa Corona, Familienzwist und der Tod ihres Mannes Philip nach über 70 Jahren Ehe - die Queen wurde in der jüngsten Vergangenheit mit großen Herausforderungen konfrontiert. Seit einigen Monaten wächst die Sorge um die Gesundheit von Elizabeth II.. Ihr Leben in Bildern. Bild: Victoria Jones, dpa 2 von 27 Geboren in London: Prinz Albert (der spätere König George VI.) und seine Frau Elizabeth halten ihre neugeborene Tochter Elizabeth Alexandra Mary im Arm, die am 21. April 1926 zur Welt kam. Bild: Pa, PA Wire, dpa Geboren in London: Prinz Albert (der spätere König George VI.) und seine Frau Elizabeth halten ihre neugeborene Tochter Elizabeth Alexandra Mary im Arm, die am 21. April 1926 zur Welt kam. Bild: Pa, PA Wire, dpa 3 von 27 Familie war schon immer wichtig: Die kleine Prinzessin Elizabeth verbringt mit ihren Eltern (Prinz Albert, Herzog von York und Herzogin Elizabeth) sowie ihrer Schwester Margaret den Sommerurlaub im Juni 1936 in der Royal Lodge in Windsor. Mit von der Partie sind die drei Familienhunde. Elizabeths... Bild: UPI, dpa Familie war schon immer wichtig: Die kleine Prinzessin Elizabeth verbringt mit ihren Eltern (Prinz Albert, Herzog von York und Herzogin Elizabeth) sowie ihrer Schwester Margaret den Sommerurlaub im Juni 1936 in der Royal Lodge in Windsor. Mit von der Partie sind die drei Familienhunde. Elizabeths... Bild: UPI, dpa 4 von 27 Es war Liebe auf den ersten Blick: Als 13-Jährige traf Elizabeth zum ersten Mal im Jahr 1939 auf Philip - damals war der 19-Jährige noch Marine-Kadett. Biografen sagen, dass die Queen Philip schon immer als "den Einen" bezeichnete. Prinzessin Elizabeth und Leutnant Philip Mountbatten von der ... Bild: Pa, PA Wire, dpa Es war Liebe auf den ersten Blick: Als 13-Jährige traf Elizabeth zum ersten Mal im Jahr 1939 auf Philip - damals war der 19-Jährige noch Marine-Kadett. Biografen sagen, dass die Queen Philip schon immer als "den Einen" bezeichnete. Prinzessin Elizabeth und Leutnant Philip Mountbatten von der ... Bild: Pa, PA Wire, dpa 5 von 27 Das erste Kind kommt zur Welt: Prinzessin Elizabeth mit ihrem acht Monate alten Sohn Prinz Charles, aufgenommen im Juli 1949 im Garten ihres Landhauses in Windlesham Moor in der englischen Grafschaft Surrey. Der heutige Thronfolger Charles wurde am 14. November 1948 in London geboren. Bild: INP, dpa Das erste Kind kommt zur Welt: Prinzessin Elizabeth mit ihrem acht Monate alten Sohn Prinz Charles, aufgenommen im Juli 1949 im Garten ihres Landhauses in Windlesham Moor in der englischen Grafschaft Surrey. Der heutige Thronfolger Charles wurde am 14. November 1948 in London geboren. Bild: INP, dpa 6 von 27 Familienglück: Nach Charles wird am 15. August 1950 Prinzessin Anne geboren. Die ganze Familie verbringt ihre Zeit im August 1951 auf dem Anwesen des Clarence House in London. Es folgen noch die Söhne Andrew (*1960) und Edward (*1964). Bild: Pa, PA Wire, dpa Familienglück: Nach Charles wird am 15. August 1950 Prinzessin Anne geboren. Die ganze Familie verbringt ihre Zeit im August 1951 auf dem Anwesen des Clarence House in London. Es folgen noch die Söhne Andrew (*1960) und Edward (*1964). Bild: Pa, PA Wire, dpa 7 von 27 Nach dem Tod ihres Vaters bestieg Elizabeth II. am 6. Februar 1952 den Thron. Zur Königin gekrönt wird sie am 2. Juni 1953. Damit ist sie Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie in Personalunion von 15 weiteren, als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen S... Bild: dpa Nach dem Tod ihres Vaters bestieg Elizabeth II. am 6. Februar 1952 den Thron. Zur Königin gekrönt wird sie am 2. Juni 1953. Damit ist sie Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie in Personalunion von 15 weiteren, als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen S... Bild: dpa 8 von 27 Die Queen beweist sich in ihrer Regentschaft immer wieder - pflichtbewusst, immer gut gekleidet und mit beherrschtem Gesichtsausdruck. Ihr ganzes Leben stellt sie in den Dienst der Krone. Das Foto entstand 1977. In diesem Jahr wurde auch ihr 25-jähriges Thronjubiläum gefeiert. Bild: Central Press Die Queen beweist sich in ihrer Regentschaft immer wieder - pflichtbewusst, immer gut gekleidet und mit beherrschtem Gesichtsausdruck. Ihr ganzes Leben stellt sie in den Dienst der Krone. Das Foto entstand 1977. In diesem Jahr wurde auch ihr 25-jähriges Thronjubiläum gefeiert. Bild: Central Press 9 von 27 Die nächste Generation der Thronfolge wird eingeläutet: 1981 heiratet Sohn Charles die bürgerliche Diana Spencer. Sie galten als Traumpaar der Royals in Großbritannien. Nach knapp zwölf Jahren gaben sie aber das Ende ihrer Ehe bekannt. Ein schwarzer Tag für die britische Monarchie, den Queen ... Bild: UPI Die nächste Generation der Thronfolge wird eingeläutet: 1981 heiratet Sohn Charles die bürgerliche Diana Spencer. Sie galten als Traumpaar der Royals in Großbritannien. Nach knapp zwölf Jahren gaben sie aber das Ende ihrer Ehe bekannt. Ein schwarzer Tag für die britische Monarchie, den Queen ... Bild: UPI 10 von 27 Das Jahr 1992 bezeichnete die Queen als „Annus horribilis“ (dt.: Schreckensjahr). Nicht nur die Trennung von Charles und Diana machte ihr zu schaffen. In diesem Jahr gaben ebenfalls Prinz Andrew und Sarah Ferguson ihre Trennung bekannt und es erfolgte die Scheidung von Prinzessin Anne und Mark... Bild: Ian_Stewart, dpa Das Jahr 1992 bezeichnete die Queen als „Annus horribilis“ (dt.: Schreckensjahr). Nicht nur die Trennung von Charles und Diana machte ihr zu schaffen. In diesem Jahr gaben ebenfalls Prinz Andrew und Sarah Ferguson ihre Trennung bekannt und es erfolgte die Scheidung von Prinzessin Anne und Mark... Bild: Ian_Stewart, dpa 11 von 27 Fünf Jahre später stürzte der Unfalltod von Lady Di die britische Monarchie in eine schwere Krise: Die Queen geht am 5. September 1997 vor dem Buckingham Palast zusammen mit ihrem Mann Prinz Philip an einem Meer von Blumen vorbei, die die Menschen dort nach dem tragischen Tod von Prinzessin Diana... Bild: John Stillwell, PA, epa, dpa Fünf Jahre später stürzte der Unfalltod von Lady Di die britische Monarchie in eine schwere Krise: Die Queen geht am 5. September 1997 vor dem Buckingham Palast zusammen mit ihrem Mann Prinz Philip an einem Meer von Blumen vorbei, die die Menschen dort nach dem tragischen Tod von Prinzessin Diana... Bild: John Stillwell, PA, epa, dpa 12 von 27 Aufwind bekam die britsche Monarchie wieder durch die Enkelkinder der Queen: Am 29. April 2011 fand die lang ersehnte Hochzeit von Prinz William, Sohn von Thronfolger Prinz Charles, und Catherine Middleton statt. Bild: Peter Kneffel, dpa Aufwind bekam die britsche Monarchie wieder durch die Enkelkinder der Queen: Am 29. April 2011 fand die lang ersehnte Hochzeit von Prinz William, Sohn von Thronfolger Prinz Charles, und Catherine Middleton statt. Bild: Peter Kneffel, dpa 13 von 27 Seit 60 Jahren auf dem Thron: 2012 feierte die Queen ihr diamantenes Thronjubiläum. Die Briten feierten dieses Jubiläum ausgiebig. Bild: Tobias Hase, dpa Seit 60 Jahren auf dem Thron: 2012 feierte die Queen ihr diamantenes Thronjubiläum. Die Briten feierten dieses Jubiläum ausgiebig. Bild: Tobias Hase, dpa 14 von 27 Im Laufe ihrer langen Regierungsperiode besucht die Queen Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt. Am 24. Juni 2015 traf sie sich mit Bundeskanzlerin Merkel während ihres fünften Staatsbesuchs in Deutschland. Bild: Guido Bergmann, dpa Im Laufe ihrer langen Regierungsperiode besucht die Queen Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt. Am 24. Juni 2015 traf sie sich mit Bundeskanzlerin Merkel während ihres fünften Staatsbesuchs in Deutschland. Bild: Guido Bergmann, dpa 15 von 27 Das britische Königshaus vereint. Der britische Thronfolger Prinz Charles (links), seine zweite Frau Herzogin Camilla, die britische Königin Elizabeth II., Herzogin Meghan, ihr Ehemann Prinz Harry, Prinz William und seine Frau Herzogin Kate stehen auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, um eine Luf... Bild: Victoria Jones, dpa, PA Wire Das britische Königshaus vereint. Der britische Thronfolger Prinz Charles (links), seine zweite Frau Herzogin Camilla, die britische Königin Elizabeth II., Herzogin Meghan, ihr Ehemann Prinz Harry, Prinz William und seine Frau Herzogin Kate stehen auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, um eine Luf... Bild: Victoria Jones, dpa, PA Wire 16 von 27 Anfang des Jahres 2020 geben Meghan und Harry ihren Rückzug von den königlichen Pflichten bekannt ("Megxit" ). Seit 1. April 2020 sind sie offiziell Privatpersonen und leben in Kalifornien. Das und ein Enthüllungsinterview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey Anfang März 2021, in dem die beiden ... Bild: John Stillwell, dpa, PA Wire Anfang des Jahres 2020 geben Meghan und Harry ihren Rückzug von den königlichen Pflichten bekannt ("Megxit" ). Seit 1. April 2020 sind sie offiziell Privatpersonen und leben in Kalifornien. Das und ein Enthüllungsinterview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey Anfang März 2021, in dem die beiden ... Bild: John Stillwell, dpa, PA Wire 17 von 27 Tiere spielen im Leben der Queen schon immer eine große Rolle: Die Königin ist bekennender Pferde-Fan. Selbst im hohen Alter geht sie noch gern reiten. Unser Foto zeigt sie im Windsor Home Park auf dem 14-jährigen Fell-Pony Balmoral Fern. Bild: Steve Parsons, dpa Tiere spielen im Leben der Queen schon immer eine große Rolle: Die Königin ist bekennender Pferde-Fan. Selbst im hohen Alter geht sie noch gern reiten. Unser Foto zeigt sie im Windsor Home Park auf dem 14-jährigen Fell-Pony Balmoral Fern. Bild: Steve Parsons, dpa 18 von 27 Corgis sind ihre Lieblingshunde: Elizabeth II. liebt ihre flauschigen Vierbeiner. Bild: dpa Corgis sind ihre Lieblingshunde: Elizabeth II. liebt ihre flauschigen Vierbeiner. Bild: dpa 19 von 27 Und es gibt sogar ein eigenes Hunde-Parfüm von der Queen - Duftnote «Küstenspaziergang". Bild: Steve Parsons, dpa Und es gibt sogar ein eigenes Hunde-Parfüm von der Queen - Duftnote «Küstenspaziergang". Bild: Steve Parsons, dpa 20 von 27 Immer an ihrer Seite: Die Queen und ihr Mann Prinz Philip waren 73 Jahre lang verheiratet. Am 9. April 2021 verstarb Philipp im Alter von 99 Jahren - kurz vor dem 95. Geburtstag der Queen am 21. April. Bild: Steve Parsons, dpa, PA Media Immer an ihrer Seite: Die Queen und ihr Mann Prinz Philip waren 73 Jahre lang verheiratet. Am 9. April 2021 verstarb Philipp im Alter von 99 Jahren - kurz vor dem 95. Geburtstag der Queen am 21. April. Bild: Steve Parsons, dpa, PA Media 21 von 27 Der schwerste Gang ihres Lebens: Klein und gebeugt und doch ganz würdevoll hat die Queen bei der Trauerfeier gewirkt. Manch einer hätte sie am liebsten in den Arm genommen. Bild: Leon Neal, dpa Der schwerste Gang ihres Lebens: Klein und gebeugt und doch ganz würdevoll hat die Queen bei der Trauerfeier gewirkt. Manch einer hätte sie am liebsten in den Arm genommen. Bild: Leon Neal, dpa 22 von 27 Im Jahr 2021 wuchs die Sorge um die Gesundheit der Königin. Mitte Oktober zeigte sich Elizabeth II. bei zwei Terminen mit Gehstock. Auch einen Besuch in Nordirland musste die 95-Jährige aus gesundheitlichen Gründen absagen. Bild: Jacob King, dpa Im Jahr 2021 wuchs die Sorge um die Gesundheit der Königin. Mitte Oktober zeigte sich Elizabeth II. bei zwei Terminen mit Gehstock. Auch einen Besuch in Nordirland musste die 95-Jährige aus gesundheitlichen Gründen absagen. Bild: Jacob King, dpa 23 von 27 70 Jahre auf dem britischen Thron: Anfang Februar wurde in London gefeiert. Die Queen verbingt den Tag normalerweise ohne öffentliche Termine auf ihrem ostenglischen Landsitz in Sandringham. Bild: Ian West, dpa 70 Jahre auf dem britischen Thron: Anfang Februar wurde in London gefeiert. Die Queen verbingt den Tag normalerweise ohne öffentliche Termine auf ihrem ostenglischen Landsitz in Sandringham. Bild: Ian West, dpa 24 von 27 In diesem Jahr machte sie aber eine Ausnahme und empfang einen kleinen Kreis von Bürger aus der Gegend. Keine Monarchin und kein Monarch vor ihr war länger auf dem Thron des Vereinigten Königreiches. Bild: Joe Giddens, dpa In diesem Jahr machte sie aber eine Ausnahme und empfang einen kleinen Kreis von Bürger aus der Gegend. Keine Monarchin und kein Monarch vor ihr war länger auf dem Thron des Vereinigten Königreiches. Bild: Joe Giddens, dpa 25 von 27 Wegen Gesundheitssorgen musste die Queen in den vergangenen Monaten mehrere Veranstaltungen abgesagen. Sie gibt aber aus ihrer Residenz Schloss Windsor nahe London virtuelle Audienzen. Ende Februar musste sie zudem eine Corona-Infektion überstehen. Bild: Jeff J Mitchell Wegen Gesundheitssorgen musste die Queen in den vergangenen Monaten mehrere Veranstaltungen abgesagen. Sie gibt aber aus ihrer Residenz Schloss Windsor nahe London virtuelle Audienzen. Ende Februar musste sie zudem eine Corona-Infektion überstehen. Bild: Jeff J Mitchell 26 von 27 Zum ersten Todestag ihres Mannes gab es Ende März einen Gedenkgottesdienst in Westminster Abbey. Begleitet wurde Elizabeth II. von Prinz Andrew, Herzog von York. Es war der einer der wenigen öffentlichen Auftritte der Königin in den vergangenen Monaten. Bild: Richard Pohle, dpa Zum ersten Todestag ihres Mannes gab es Ende März einen Gedenkgottesdienst in Westminster Abbey. Begleitet wurde Elizabeth II. von Prinz Andrew, Herzog von York. Es war der einer der wenigen öffentlichen Auftritte der Königin in den vergangenen Monaten. Bild: Richard Pohle, dpa 27 von 27 Die Sorge um ihre Gesundheit besteht weiter: Wegen gesundheitlicher Probleme wird Queen Elizabeth II. auch nicht am traditionellen Gottesdienst der Royal Family am Ostersonntag teilnehmen. Die Königin müsse sich weiter schonen. Bild: Ben Stansall Die Sorge um ihre Gesundheit besteht weiter: Wegen gesundheitlicher Probleme wird Queen Elizabeth II. auch nicht am traditionellen Gottesdienst der Royal Family am Ostersonntag teilnehmen. Die Königin müsse sich weiter schonen. Bild: Ben Stansall 1 von 27 Corona, Familienzwist und der Tod ihres Mannes Philip nach über 70 Jahren Ehe - die Queen wurde in der jüngsten Vergangenheit mit großen Herausforderungen konfrontiert. Seit einigen Monaten wächst die Sorge um die Gesundheit von Elizabeth II.. Ihr Leben in Bildern. Bild: Victoria Jones, dpa Corona, Familienzwist und der Tod ihres Mannes Philip nach über 70 Jahren Ehe - die Queen wurde in der jüngsten Vergangenheit mit großen Herausforderungen konfrontiert. Seit einigen Monaten wächst die Sorge um die Gesundheit von Elizabeth II.. Ihr Leben in Bildern. Bild: Victoria Jones, dpa

Aus Sicht von Beobachtern war das eine sehr unglückliche Bemerkung. So müsse man sich fragen: Ist die Queen in Gefahr? Und: Wer sind die falschen Leute? „Er hätte vieles sagen können: Das er seine Oma vermisst hat, dass er sie wiedersehen wollte“, sagte MacLaran, „stattdessen so etwas“.

Seit zwei Jahren leben Prinz Harry und Meghan in Kalifornien

Die Bemerkung des Herzogs von Sussex überraschte auch vor dem Hintergrund, dass Meghan und Harry Medienberichten zufolge diese Woche vonseiten des Palastes zu den Feierlichkeiten anlässlich des 70. Thronjubiläums der Queen im Juni eingeladen wurde. Sie sollen als Familienmitglieder mit auf dem Balkon des Buckingham-Palastes stehen dürfen, wenn sie das wollen. Die Äußerung Harrys mache jedoch wieder einmal deutlich, dass man dem Paar aus der Perspektive des Königshauses nicht trauen könne, betonte MacLaran. „Die beiden sind eine tickende Zeitbombe.“

Immerhin, für die Königin selbst fand Harry nach seinem Besuch auch liebevolle Worte. „Ich war bei ihr, es war großartig, so schön, sie zu sehen“, sagte Harry im US-Fernsehen. Er habe seine Großmutter wie immer zum Lachen gebracht. Zuletzt hatte es Sorgen um die Gesundheit der britischen Königin gegeben, nachdem sie immer wieder Termine abgesagt hatte. Harry und Meghan hatten sich vor zwei Jahren aus dem engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt und leben inzwischen mit ihren Kindern, dem zweijährigen Archie und der zehn Monate alten Lilibet, im kalifornischen Santa Barbara. Dort fühle er sich inzwischen zu Hause, betonte der 37-Jährige.

Rufe der Familie und Rufe der Monarchie: Ein Kompromiss ist nicht leicht

Trotz ihrer Auswanderung müsse das Paar Experten zufolge jedoch eine gewisse Nähe zum Königshaus halten: aus strategischen Gründen. Schließlich schlagen sie daraus Kapital – zum Beispiel durch Produktionen mit Netflix oder Spotify. Ob das Glamourpaar zur Geburtstagsparty der Queen anreisen wird, ist noch unklar. Sicher ist jedoch, dass sich das Königshaus genau überlegen muss, inwieweit es das Paar einbinden will. „Es gibt die Beziehung zur Familie und es gibt den Ruf der Monarchie“, betonte MacLaran. „Da einen Kompromiss zu finden, ist nicht immer einfach.“

Groß gefeiert wird ohnehin erst im Juni mit der Parade „Trooping the Colour“ im Herzen der britischen Hauptstadt. Eine Tradition, an der seit der Amtszeit König Edwards VII. festgehalten wird. Der Ur-Großvater von Elisabeth II. verlegte die Feierlichkeiten anlässlich seines Geburtstages im November wegen des schlechten Wetters zu dieser Zeit des Jahres kurzerhand in den Frühling.