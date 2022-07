Quidditch bekommt wegen Kritik an Autorin J.K. Rowling neuen Namen

Quidditch ist ein wichtiger Bestandteil von Harry Potter. Aus dem Sport in der Romareihe hat sich eine echte Sportart entwickelt – die nun ihren Namen ändert.

Jüngst feierte das erste Buch von Harry Potter das 25. Jubiläum, das Harry-Potter-Universum wurde also 25 Jahre alt. Bei den Feierlichkeiten zum Geburtstag des ersten Teiles der Buchreihe wurde noch einmal deutlich, wie sehr die Jugendromane ganze Generationen geprägt hat. Ein wichtiger Bestandteil der Welt, die Autorin Joanne K. Rowling erschuf, ist Quidditch. Es handelt sich um das Lieblingsspiel in der magischen Welt. Nun wurde die Sportart offiziell umbenannt. Grund ist die Autorin selbst.

Kritik an Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling

Hintergrund der Entwicklung innerhalb der treuen Fangemeine von Harry Potter sind Äußerungen von Rowling, welche die Britin per Twitter und Interviews tätigte. Diese wurden von weiten Teilen der Harry-Potter-Community als transphob wahrgenommen. Die 56-Jährige ist daher bei einigen Fans der magischen Welt in Ungnade gefallen, auch wenn sie Transphobie-Vorwürfe von sich weist. Das gilt offenbar vor allem für die Quidditch-Spielerinnen und Quidditch-Spieler. Ja, diese Sportart wird tatsächlich praktiziert.

Quidditch, oder auch Muggel-Quidditch (Muggel sind in der Buchreihe nichtmagische Menschen) ist eine Vollkontaktsportart, welche Elemente aus dem Handball, dem Dodgeball und dem Rugby vereint. Auf Besen, wie in Harry Potter, reiten die Spielerinnen und Spieler logischerweise nicht, doch die Sportart ist eng an die in den Romanen angelehnt. Die eigenständige Sportart hat über die Jahre immer mehr Fans gewonnen, mittlerweile gibt es auch einen Weltverband. Dieser entschied nun, dass Quidditch einen neuen Namen erhalten wird.

Quidditch bekommt neuen Namen: Der Sport heißt nun Quadball

In dieser Woche machte der Internationale Quidditchverband (IQA) offiziell, wie der neue Name der Sportart heißen soll: Quadball. Die Sportart ist damit offiziell umbenannt, eine Entscheidung gegen Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling. Zuvor hatten bereits die beiden größten Ligen der Sportart, die Major League Quidditch und die US Quidditch, erklärt, dass sie über einen neuen Namen nachdenken würden.

Unter den Spielerinnen und Spielern hatte der Wunsch nach einer Umbenennung ihrer Sportart schon seit Monaten bestanden. Die Transfeindlichkeit, die Rowling vorgeworfen wird, stand dabei im Mittelpunkt. Die Sportart sollte nicht weiter mit den Statements der Autorin der Harry-Potter-Bücher in Verbindung gebracht werden. Ein anderer Grund waren aber auch Lizenzrechte. Die Sportart hatte mit einer Copyright-Auseinandersetzung mit Warner Bros zu kämpfen.

Nun hat Quidditch mit Quadball also einen neuen Namen gefunden. Die Sportart wird mittlerweile in 40 Ländern praktiziert, es gibt rund 600 Vereine. Das geht aus Daten des IQA hervor. Vor allem in Nordamerika, Europa und Australien ist der Sport beliebt. Bei diesem halten die Spielerinnen und Spieler einen stilisierten Besen zwischen den Beinen und haben das Ziel, Bälle durch Ringe zu werfen.

