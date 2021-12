Raclette: So viel Käse sollten Sie pro Person einplanen

Raclette gehört für viele zu Silvester einfach dazu. Nur: Wie viel Käse pro Person soll man kaufen? Hier gibt es die Anleitung für die perfekte Menge.

Raclette am Silvesterabend: Als eine liebgewonnene Tradition gehört das Brutzeln von Gemüse oder Fleisch unter einer dicken Decke Käse für viele schon lange für einen geselligen Abend dazu.

Viele stellen sich vor dem Einkaufen aber die Frage: Wie viel Käse brauche ich pro Person? Und welcher Käse schmeckt am besten?

Wie viel Raclette-Käse pro Person kaufen? - Das gehört auf Ihre Einkaufsliste

Ganz einfach ist diese Frage nicht zu beantworten - denn die genaue Menge hängt vom Appetit des Essers ab. Deshalb gilt beim Käse: Je größer die Vielfalt der anderen Raclette-Zutaten ist, desto weniger Raclettekäse wird benötigt. Rezept- und Kochseiten im Internet veranschlagen meist 200 bis 250 Gramm Käse pro Person. Wer hingegen keine Lust auf Raclette-Reste an Neujahr hat, sollte eher 150 bis 200 Gramm pro Gast berechnen. Für eine gemütliche Runde zu sechst landen also rund 900 bis maximal 1200 Gramm Käse im Einkaufswagen.

Vorbereitung ist der Schlüssel: Diese Zutaten bringen gemütlichen Raclette-Abend

In der Regel besteht der typische Raclettekäse aus weichem Rohmilchkäse, etwa so wie der Walliser Raclette-Käse. Geschützt ist die Bezeichnung allerdings nicht. Es kann sich also auch ein unterschiedlicher Käse dahinter verbergen. Idealerweise zerläuft der Raclettekäse gut und hat das richtige Aroma - also je nach Geschmack mild oder würzig. Wichtig bei der Auswahl des Käses ist der Fettgehalt. Aus weniger als 40 bis 45 Prozent sollte er nicht bestehen, um beim Schmelzen die richtige Konsistenz zu erreichen.

Diese Käsesorten eignen sich für einen Raclette-Abend





Bergkäse

Butterkäse

Gouda

Gorgonzola

Schafkäse

Mozzarella

Camembert

Welche Zutaten gehören noch zum Raclette?





Kartoffeln

Wurst (Schinken, Salami oder Speck)

Fleisch

Tomaten

Paprika

Zwiebel

Silberzwiebel

Mais

Pilze

Oliven

Kidney-Bohnen

Gewürzgurken

Zucchini

Shrimps

Garnelen

Thunfisch

