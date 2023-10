Rapper Drake will Musikpause einlegen

Er müsse sich auf seine Gesundheit konzentrieren: Der kanadische Rapper Drake kündigt eine Musikpause an. Unmittelbar zuvor war sein achtes Studioalbum veröffentlicht.

06.10.2023 | Stand: 21:35 Uhr

Gerade hat Rapper Drake (36) ein neues Album veröffentlicht, doch nun will er aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen. Er werde wohl für eine Weile keine Musik machen, sagte Drake in der Show "Table for One" beim Radiosender SiriusXM. Er müsse sich auf seine Gesundheit konzentrieren. Schon seit Jahren habe er die "verrücktesten" Magenprobleme, sagte der Musiker, ohne genauer auf eine mögliche Diagnose einzugehen.

Mit "For All The Dogs" hatte Drake am Freitag sein achtes Studioalbum mit 23 Stücken veröffentlicht. Er arbeitete dafür mit Kollegen wie 21 Savage, J. Cole, SZA, Sexyy Red oder Bad Bunny zusammen. Sein voriges Album "Honestly, Nevermind" war im Juni 2022 erschienen.

