Rassistische Beleidigung: Janina muss das Dschungelcamp verlassen

24.01.2022 | Stand: 23:23 Uhr

Eklat beim Dschungelcamp 2022: Janina Youssefian ist raus beim Dschungelcamp 2022.Sie hatte Teilnehmerin Linda rassistisch beleidigt.

"Bei einem heftigen Streit hat Janina Youssefian Linda Nobat mit einer rassistischen Bemerkung beleidigt. RTL duldet ein derartiges Verhalten nicht und hat daher entschieden, dass Janina nicht mehr an der laufenden Staffel #IBES teilnehmen darf", teilte RTL am Montagabend mit.

Was war passiert? Die beiden Dschungelcamp-Teilnehmerinnen Janina Youssefian und Linda Nobat waren in den vergangenen Tagen immer wieder massiv aneinander geraten, hatten sich gegenseitig beschimpft und beleidigt.

Am Montag dann der Eklat: Bei einem weiteren heftigen Streit beleidigte Janina Linda rassistisch. „Geh doch in den Busch wieder, wohin du hingehörst", sagte Janibna. Daraufhin entschied RTL, Janina von der Sendung auszuschließen. "Die Verantwortlichen haben Janina Youssefian über diese Entscheidung informiert und sie hat daraufhin umgehend das Dschungelcamp verlassen müssen. Ihr Mitwirkendenvertrag wurde gekündigt und sie wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ihre Heimreise antreten", so RTL.