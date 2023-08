21-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf B30

Aus bislang ungeklärter Ursache war der 21-Jährige von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume gekracht. Er starb noch am Unfallort.

18.08.2023 | Stand: 13:35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B30 nahe Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) ist am Freitagmorgen ein 21-Jähriger tödlich verunglückt. Laut Polizeiangaben war der junge Mann gegen 4.45 Uhr mit seinem Renault von Enzisreute kommend in Richtung Ravensburg unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen bei Enzisreute in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

21-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall nahe Bad Waldsee

Dabei kollidierte sein Wagen mit mehreren Bäumen und fing sofort Feuer. Für den 21-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, die Freiwillige Feuerwehr konnte nur noch das Fahrzeug löschen. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Ersthelfer am Unfallort sowie um die Angehörigen.

An dem Renault entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Um die Unfallursache zu klären, wurde laut Polizei ein Gutachter bestellt. Die Bundesstraße ist während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Biberach bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Redaktioneller Hinweis: In einer früheren Version des Artikels stand, dass der 21-Jährige ilaut Polizei n Richtung Biberach unterwegs war. Die Polizei hat die Angabe in einer Meldung am Freitagmittag korrigiert. Der 21-Jährige fuhr tatsächlich in Richtung Ravensburg.