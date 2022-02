Messerstecherei in Imbiss in Ravensburg - Polizei ermittelt

Nach einer Messerstecherei in einem Imbiss in Ravensburg ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Ein 24-Jähriger wurde schwer verletzt.

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Imbiss in der Innenstadt von Ravensburg am Samstag ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags gegen einen 22-Jährigen. Er wurde nach dem Vorfall festgenommen, berichtet die Polizei.

Messerstecherei in Imbiss in Ravensburg: 24-Jähriger schwer verletzt

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es in dem Imbiss am Samstag gegen 23 Uhr zu einem Streit zwischen dem 22-Jährigen und einem 24-Jährigen gekommen sein. Dabei soll der 22-Jährige seinem Kontrahenten unter anderem mehrere Faustschläge ins Gesicht und mehrere Kopfstöße verpasst haben.

Dann soll der Tatverdächtige ein Messer gezogen und den 24-Jährigen mit mehreren Stichen verletzt haben. Der 24-Jährige wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg die Untersuchungshaft anordnete. Der 22-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ermittlungen der Polizei Ravensburg dauern an

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg wegen versuchten Totschlags dauern an.

