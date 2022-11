Aus psychiatrischer Einrichtung geflohen: Straftäter in Ravensburg festgenommen

Aus einer psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg ist am Donnerstag ein Straftäter geflohen. Die Polizei hat den Mann inzwischen geschnappt.

25.11.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Aktualisiert am Freitag um 11.45 Uhr: Die Polizei gibt Entwarnung. Der Straftäter, der am Donnerstag aus einer psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg geflohen ist, wurde geschnappt. Zeugen hatten den Mann bereits am Donnerstagabend gegen 21.10 Uhr erkannt und die Polizei gerufen, teilen die Beamten jetzt mit. Die Polizisten nahmen den Mann auf einem Parkplatz in der Ravensburger Straße fest und brachten ihn zurück in die Einrichtung.

Ursprüngliche Meldung: Straftäter aus psychiatrischer Einrichtung in Ravensburg geflohen

Aus einer psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg ist am Donnerstag ein Straftäter geflohen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann ist nach einem rechtskräftigen Urteil des Landgerichts Stuttgart seit 2014 in der Einrichtung untergebracht.

Der Mann entkam am Donnerstag gegen 7.20 Uhr während eines unbegleiteten Ausgangs. Die bisherige Fahndung war erfolglos.

33-Jähriger entkam erst vor zwei Wochen aus Einrichtung in Ravensburg

Erst vor knapp zwei Wochen ist ein 33-Jähriger aus einer psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg entkommen. Der Mann ist am Samstag, 12. November, während eines begleiteten Ausgangs weggerannt. Wenige Tage später erkannte eine Polizistin den Mann in Stuttgart und ließ ihn festnehmen.