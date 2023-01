Straftäter aus Psychiatrie in Ravensburg geflohen

Ein 21-Jähriger ist am Wochenende aus der forensischen Abteilung der Psychiatrie in Ravensburg-Weißenau geflohen. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen.

09.01.2023 | Stand: 17:19 Uhr

Bereits am Freitag, 6. Januar, ist ein 21-jähriger Straftäter aus der forensischen Abteilung des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg in Ravensburg-Weißenau geflohen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hat der Mann gegen 16.15 Uhr einen begleiteten Spaziergang auf dem Gelände der Einrichtung für seine Flucht genutzt.

Mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber fahndeten nach dem Mann - bislang ergebnislos. So wird der Flüchtige beschrieben:

21 Jahre alt

1,80 Meter groß und schlank

braun-schwarze Haare

Kleidung zum Zeitpunkt der Flucht: Schwarze Lederjacke, anthrazitfarbene Jogginghose und weiße Sneakers

Dieser Mann ist aus der forensischen Abteilung des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg in Ravensburg-Weißenau geflohen. Bild: Polizei Ravensburg

Der Mann kommt ursprünglich aus Esslingen und wurde per Gerichtsbeschluss wegen gefährlicher Körperverletzung in der Einrichtung in Ravensburg-Weißenau untergebracht.

Wer den Mann möglicherweise sieht, soll ihn nicht ansprechen und umgehend die Nummer 110 wählen. Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt des Mannes nimmt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

