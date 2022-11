Sexualstraftäter aus psychiatrischer Einrichtung in Ravensburg geflohen

Aus einer psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg ist ein Sexualstraftäter geflohen. Erst vor zwei Wochen entkam ein 33-Jähriger in Ravensburg.

24.11.2022 | Stand: 17:52 Uhr

Aus einer psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg ist ein 38-jähriger Sexualstraftäter geflohen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann ist nach einem rechtskräftigen Urteil des Landgerichts Stuttgart seit 2014 in der Einrichtung untergebracht.

Der 38-Jährige entkam am Donnerstag gegen 7.20 Uhr während eines unbegleiteten Ausgangs. Die bisherige Fahndung war erfolglos.

Straftäter aus Einrichtung in Ravensburg entkommen - So wird der Mann beschrieben

So wird der Flüchtige beschrieben:

Der Mann ist 1,78 Meter groß.

Er hat dunkle, kurze Haare.

Der 38-Jährige trägt eine Brille, hat einen Kinnbart und ein Piercing am linken Ohr.

Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug der Mann eine braune Lederjacke, blaue Jeans und braune Schuhe.

Weitere Details und ein Foto von dem Flüchtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei.

Zeugen, die den 38-Jährigen gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei in Stuttgart oder unter der Rufnummer 0751/8033333 bei der Polizei in Ravensburg zu melden.

33-Jähriger entkam erst vor zwei Wochen aus Einrichtung in Ravensburg

Erst vor knapp zwei Wochen ist ein 33-Jähriger aus einer psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg entkommen. Der Mann ist am Samstag, 12. November, während eines begleiteten Ausgangs weggerannt. Wenige Tage später erkannte eine Polizistin den Mann in Stuttgart und ließ ihn festnehmen.