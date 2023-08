Lkw verliert 600 Kisten Bier auf Bundesstraße

Weil die Ladung offenbar nicht richtig gesichert war, hat ein Getränke-Lkw in Ravensburg rund 600 Kisten Bier verloren. Die Reinigungsarbeiten dauerten Stunden.

18.08.2023 | Stand: 07:38 Uhr

In Ravensburg hat am Mittwochnachmittag ein Getränke-Lkw den Großteil seiner Ladung verloren und dabei etwa 600 Kisten Bier auf der Fahrbahn der B30 verteilt. Wie die Polizei Ravensburg auf Facebook mitteilte, war der Lastwagen auf einer Auffahrt an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord unterwegs, als sich seine Fracht in einer Kurve löste.

Ravensburg: Lastwagen verliert 600 Kisten Bier

Laut bisherigen Ermittlungen hatte der Lkw etwa 1200 Kisten Bier geladen, die offenbar nicht ausreichend gesichert waren. Aus diesem Grund rutschte etwa die Hälfte der Kisten in der Kurve auf die Straße und verteilte sich auf der Auf- und Abfahrt. Der 29-Jährige Fahrer blieb dabei unverletzt.

Aufwendige Reinigung nach Bier-Unfall

Aufgrund der aufwändigen Reinigung der Straße musste diese in beiden Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Bei der Reinigung wurde die Straßenmeisterei laut Polizei von der Feuerwehr und der betroffenen Firma unterstützt. Die Sperrung sorgte für viele Staus und Behinderungen im Ravensburger Feierabendverkehr.