Reisen nur für Geimpfte? Einige Länder drücken schon aufs Tempo

Reiseveranstalter sind gegen Privilegien für Geimpfte. Noch? Einige Länder ersparen Touristen die Quarantäne bei Nachweis einer Corona-Impfung.

Doris Wegner dpa

02.02.2021 | Stand: 08:28 Uhr

Während Deutschland nicht mehr nur den Impfpass, sondern auch den Impfstoff sucht, ist die Diskussion um mögliche Privilegien für Geimpfte voll entbrannt. Für viele Menschen ist damit die Hoffnung verbunden, dass das Leben wieder zur alten, schönen Normalität zurückfindet. Und dazu zählt eben auch der Urlaub. Gleichzeitig wurde aber weltweit das Reisen wegen der grassierenden Virusmutationen wieder stark eingeschränkt. Neuseeland etwa lässt „für den Großteil des Jahres“ keine Touristen mehr ins Land, kündigte Premierministerin Jacinda Ardern an. Israel hat sich komplett abgeschottet. Das belgische Innenministerium hat bis 1. März ein Ein- und Ausreiseverbot verhängt. Norwegen und Finnland haben dicht gemacht. Und auch Deutschland ist in der EU vorgeprescht und hat die Flugverbindungen wegen der hochansteckenden Virus-Mutationen deutlich gekappt.Es bleibt also bis auf Weiteres beim Couchsurfing in den eigenen vier Wänden.