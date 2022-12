Sommerurlaub 2023 jetzt schon buchen oder lieber noch warten?

Aufgrund der Inflation und der Energiekrise warten viele noch ab, bevor sie den Sommerurlaub 2023 buchen. Aber ist das wirklich sinnvoll?

28.12.2022 | Stand: 15:15 Uhr

Nass-graues Wetter, kaum Schnee - Zeit, die Urlaubspläne für 2023 zu schmieden. Trotz der hohen Inflation und den gestiegenen Lebenshaltungskosten wollen die meisten Deutschen auch im kommenden Jahr verreisen. Doch während der Corona-Pandemie hat sich das Buchungsverhalten etwas geändert. Die Menschen buchen ihre Reisen und Unterkünfte deutlich kurzfristiger. Aber ist das für den kommenden Sommerurlaub ratsam? Oder wäre es deutlich günstiger, Flüge, Bahnfahrten, Hotelzimmer oder Ferienwohnungen jetzt schon zu buchen? Denn viele Reiseveranstalter bieten derzeit Frühbucheraktionen für den Sommer 2023 an. Wir verraten, wann Sie Ihren Urlaub am besten buchen sollten.

Der Deutsche Reiseverband (DRV) rät denjenigen, die beim Reisen kräftig sparen wollen, sich frühzeitig zu informieren und wenn möglich auch bereits früh zu buchen. Mit den Frübucherrabatten der verschiedenen Reiseanbieter können Reisende etwa zwischen zehn und 50 Prozent sparen. Doch frühes Buchen des Urlaubs bietet noch mehr Vorteile. So kann man nicht nur Geld sparen, sondern meist ist die Auswahl der Reiseziele, der Flüge oder der Unterkünfte noch deutlich größer. Und außerdem sind die Preise bei Pauschalreisen meist stabil, wie reisereporter.de schreibt. Die Kosten der Reise stiegen im Nachhinein in der Regel nicht - das müsse in den AGB angegeben sein, sagte die Pressesprecherin des DRV. Somit seien die Preise losgelöst von Inflation, Energiekrise und Co.

Frühbucherrabatte für den Urlaub 2023: Wann gelten sie?

Frühbucherrabatte gibt es bei nahezu allen größeren Reiseanbietern im Internet - FTI, Schauinsland-Reisen, Tui, Alltours und Co. Wann und wie lange die Rabatte gelten, ist nicht zu sagen. Es gibt keinen genauen Zeitraum, in dem sie angeboten werden. Hier lohnt es sich, regelmäßig auf den Webseiten der Anbieter nachzusehen. Doch derzeit gibt es die Frühbucherrabatte bei fast allen Anbietern. Wer also Zeit hat und Geld sparen möchte, sollte seinen Sommerurlaub am besten jetzt schon buchen.

Sommerurlaub 2023: Fliegen wird teurer

Wer 2023 in den Urlaub fliegen möchte, der muss sich jedoch auf gestiegene Preise einstellen. Besonders Flüge mit Lufthansa sind im kommenden Jahr teurer. Andere Billigairlines hingegen sind teils wieder etwas günstiger als noch 2022.

Um bis zu 46 Prozent teurer sind die Flugpreise im Jahr 2023. Bei zwei Airlines haben sich die Preise im Vergleich zum Jahr 2021 sogar verdoppelt. Das Vergleichsportal Idealo hat das ausgewertet.

So steigen die Preise bei Swiss International Air Lines im Vergleich zu 2022 um 46,4 Prozent. Bei Lufthansa sind es 40,8 Prozent mehr. Etwas günstiger hingegen als 2022 sind Flüge mit British Airways (-0,5%), mit Eurowings (-2,1%), oder mit Ryanair (-6%). Die türkische Billigairline Pegasus ist im Vergleich zu 2022 am günstigsten (-29,2%). (Lesen Sie auch: Ryanair fliegt im Sommerflugplan 28 Ziele ab Memmingen an)

So sparen Sie beim Fliegen im Jahr 2023

Wer beim Fliegen sparen möchte, der sollte vor allem flexibel sein. Beispielsweise ist es deutlich preiswerter, nicht an Tagen zu reisen, die in den Ferien liegen. Freitags und samstags sind Flüge meist ebenso etwas teurer als an Tagen unter der Woche. Wer mit schulpflichtigen Kindern verreist, und somit an die Ferientermine gebunden ist, sollte den Urlaub rechtzeitig planen und buchen. Auch hier kann von den Frühbucherrabatten häufig profitiert werden.

Alternativ bietet sich auch an, von einem anderen Flughafen zu starten, der in einem Bundes- oder Nachbarland liegt, wo zum Abflugstermin keine Ferien sind. So lässt sich oft noch einmal kräftig sparen. Besonders bei Langstreckenflügen lohnt sich häufig ein Start im Ausland.