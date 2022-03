Über Ostern nach Italien? Was man für einen Urlaub dort wissen muss

Adria, Toskana und Gardasee - Italien ist Platz zwei im Urlaubs-Ranking der Deutschen. Doch welche Einschränkungen gelten dort? Die Corona-Regeln im Steckbrief.

05.03.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Vor allem aus dem Allgäu und dem Süden Deutschlands zieht es jedes Jahr viele Touristen und Urlauber nach Italien. Einfach über den Brenner durch die Alpen und schon ist man im Geburtsland des "Dolce Vita" - des süßen Lebens. Verlockend.

Neben vielen anderen Ländern in Europa hat auch Italien zuletzt seine Corona-Regeln gelockert. So gilt im Freien seit kurzem keine Maskenpflicht mehr und sogar die Clubs haben seit dem 11. Februar wieder geöffnet. Doch welche Corona-Regeln gelten bei einem Urlaub in Italien? Hier die wichtigsten Infos rund um Einreise, geltende Beschränkungen und Rückreise in unserer Urlaubs-Serie zu den beliebtesten Urlaubsländern in Europa im Reisesteckbrief Italien.

Was brauche ich für eine Einreise nach Italien ?

Was muss ich beim Urlaub in Italien beachten?

Was brauche ich für die Einreise nach Deutschland ?

Eine organisatorische Packliste

Reisesteckbrief Italien - Was brauche ich für die Einreise?

Anreise : Für die Anreise durch die Schweiz und Österreich sind keine Corona-Dokumente notwendig.

Alternativ dazu können Genesene einen entsprechenden Nachweis (nicht älter als sechs Monate) und Ungeimpfte einen negativen Corona-Test vorzeigen. Ein PCR-Test darf nicht älter als 72 Stunden, ein Antigen-Schnelltest nicht älter als 48 Stunden sein (Zum Zeitpunkt der Einreise ).

Wie ist die Lage vor Ort? Welche Corona-Regeln gelten in Italien selbst?

Super Green Pass (2G-Nachweis) für viele Einrichtungen: In Italien benötigen Personen ab 12 Jahren aktuell für den Zugang zu ÖPNV, Hotels, Restaurants, Museen, Kinos, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Skianlagen und mehr einen sogenannten "Super Green Pass", eine Art 2G-Nachweis. Wessen zweite Impfung oder eine Genesung weniger als sechs Monate zurückliegt, kann als Super Green Pass einfach sein digitales Covid-Zertifikat der EU benutzen. Sind seit der zweiten Impfung oder der Genesung über sechs Monate vergangen, ist für den Zugang ein zusätzliches negatives Testergebnis notwendig (PCR<72h / Schnell<48h).

Wer geboostert oder nach einer doppelten Impfung genesen ist, kann ebenfalls sein EU-Zertifikat als 2G-Nachweis verwenden - ohne zeitliches Ablaufdatum.

Reisesteckbrief Italien: Rückreise nach Deutschland

Quarantäne : Italien ist nach aktuellem Stand kein Hochrisikogebiet. Nach der Einreise nach Deutschland gilt somit für Heimkehrer keine Quarantäne-Pflicht.

Ungeimpfte und alle anderen, die nicht als geimpft oder genesen zählen müssen einen aktuellen negativen Test vorweisen können. Ein PCR-oder Antigen-Schnelltest dürfen bei der Einreise höchstens 48 Stunden alt sein.

Die organisatorische Packliste für einen Italien-Urlaub 2022:

Einreiseanmeldung für Italien (digital oder ausgedruckt)

(digital oder ausgedruckt) Impf-, Genesenen-, oder aktuellen Testnachweis für die Einreise nach Italien

oder aktuellen für die Ausreichend Masken

EU-Covid-Zertifikat oder aktuellen Testnachweis für die Einreise nach Deutschland

