Mehrere Millionen Euro ist der Drogenfund wert. Die Ware kam aus dem Libanon nach Niger. Ermittler hatten monatelang an der Beschlagnahmung gearbeitet.

07.03.2021 | Stand: 11:22 Uhr

Insgesamt 17 Tonnen Cannabis im Schwarzmarktwert von mehr als 30 Millionen Euro haben Fahnder im westafrikanischen Land Niger beschlagnahmt. Vorausgegangen waren mehrmonatige Ermittlungen der nigrischen Behörden, erklärte Generalstaatsanwalt Sayabou Maman am späten Freitagabend.

Rekord-Drogenfund im Niger: 17 Tonnen Cannabis beschlagnahmt

Das in einem Vorort der Hauptstadt Niamey konfiszierte Rauschgift stammt nach Behördenangaben aus dem Libanon und wurde über den Hafen Lomé in Togo geschmuggelt.Es sollte im Niger aufbereitet und dann an weitere Bestimmungsorte gehen. Im Sahelstaat Niger sind diverse Banden aktiv, die sich auf den Schmuggel von Drogen, aber auch auf das Schleusen von Migranten spezialisiert haben.

Lesen Sie auch: Polizei zerschlägt Drogenhändlerring in Oberbayern