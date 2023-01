87-Jährige von Hund tödlich verletzt - Ermittlungen laufen

In Rheinauen in Rheinland-Pfalz wurde eine 87-Jährige von einem Hund mehrfach gebissen und tödlich verletzt.

12.01.2023 | Stand: 09:47 Uhr

Eine 87 Jahre alte Frau ist in Rheinland-Pfalz beim Besuch von Verwandten von deren Hund angefallen, mehrfach gebissen und lebensgefährlich verletzt worden. "Die Frau und der Hund waren bekannt", berichtete eine Polizeisprecherin in Ludwigshafen. "Die Frau war regelmäßig bei ihren Angehörigen und es gab bisher nie Vorfälle." Warum der American Bully am Dienstag im Garten der pfälzischen Verbandsgemeinde Rheinauen auf die Frau los ging, war auch am Donnerstag noch unklar. Die Frau starb noch im Garten. Angehörige mussten den Angriff mit ansehen, konnten ihn aber nicht rechtzeitig beenden.

Rheinauen: Hund beißt Seniorin

Das Tier und der Halter seien zuvor nicht aufgefallen, die Rasse stehe auch nicht auf der Liste gefährlicher Hunde in Rheinland-Pfalz, sagte die Polizeisprecherin. Die Ermittler gingen derzeit am ehesten von einem tragischen Unglücksfall aus. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache der Frau klären.

Gegen den Hundehalter werde bisher nicht ermittelt. Der Hund wurde in einem Tierheim untergebracht. Ob er eingeschläfert werden muss, entscheide das Veterinäramt des Rhein-Pfalz-Kreises.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.