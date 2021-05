"Rhythm and Love" So wird der neue Münster-Tatort am Sonntag

Der Tatort am Sonntag, 2. Mai, kommt aus Münster. Lohnt sich der Krimi mit Boerne und Thiel? Hier Handlung, Kritik und Trailer zu "Rhythm and Love".

Jan Josef Liefers machte zuletzt vor allem durch die umstrittene Kunstaktion #allesdichtmachen Schlagzeilen. Am Sonntag, 2. Mai, glänzt er nun wieder einmal in seiner Paraderolle im Münster-Tatort. "Rhythm and Love" heißt der Krimi um Kommissar Thiel und Gerichtsmediziner Prof. Boerne. Lohnt sich der Tatort aus Münster? Hier Handlung, Trailer und Kritik.

Tatort aus Münster am Sonntag: Das ist die Handlung von "Rhythm and Love"

In einem Moorgebiet wird eine nackte männliche Leiche gefunden. Dank Prof. Boernes Spürsinn ist die Identität des Mannes schnell geklärt: Es handelt sich um Maik Koslowski: Gemüsebauer, Aktmodell und Verfechter von freier Liebe. Er war zudem Leiter von Gruppenseminaren wie „Sexualität und Tantra” oder „Trommeln und Ekstase”.

Bei ihren Nachforschungen auf dem Erlen-Hof mit angrenzender Bauwagensiedlung stoßen Kommissar Thiel und Professor Boerne auf schnatternde Gänse, neugierige Alpakas und verwirrende Beziehungsgeflechte. Um Licht ins Dunkel zu bringen, bittet Thiel seinen „Vadder“ um Hilfe: Er soll sich in der Kommune undercover umhören.

Abend auf dem Erlenhof: Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) sitzen mit Inès Fournier (Maëlle Giovanetti, v.l.) am Lagerfeuer. Bild: WDR/Martin Valentin Menke

Der Täter scheint schnell gefunden, doch die Indizienlage widerspricht Thiels Verdacht eindeutig. Hat ihn sein sonst so verlässliches Bauchgefühl im Stich gelassen? Auch Professor Boerne muss an seiner Berufung zweifeln: Ausgerechnet er wird des Plagiats verdächtigt; er soll Forschungsergebnisse eines Kollegen als seine eigenen ausgegeben haben. Ein Affront oder ein berechtigter Vorwurf? Als wäre das nicht schon genug Schlamassel, müssen auch noch die Assistenten Silke Haller und Mirko Schrader ihren Chefs einen folgenschweren Fehler gestehen.

Das sind die Schauspieler im neuen Tatort aus Münster

Prof. Karl-Friedrich Boerne: Jan Josef Liefers

Wilhelmine Klemm: Mechthild Großmann

Silke Haller: ChrisTine Urspruch

Herbert Thiel: Claus D. Clausnitzer

Mirko Schrader: Björn Meyer

Marion Hagen: Patrycia Ziolkowska

Johannes Hagen: August Wittgenstein

Tobias Flügge: Nikolai Kinski

Kurt Hagen: Peter Harting

Ines Fournier: Maelle Giovanetti

Maik Koslowski: Matthias Zera

Kritik: Lohnt sich der neue Tatort aus Münster?

Der neue Münster-Tatort "Rhytm and love" bekommt in der Kritik gute Noten.

"Boerne im Vollrausch, Liefers im Rollenrausch. "Rhythm and Love" (Regie: Brigitte Maria Bertele) ist bester Corona-Eskapismus; man kann sich parallel zu Boerne gut im Familienkreise hygieneregelkonform einen einschenken und für 90 Minuten den ganzen Wahnsinn der letzten Tage wegspülen." Spiegel

"Zwar gibt es auch in "Rhythm and Love" immer mal wieder die gewohnte Situationskomik und auch das eine oder andere übertrieben dargestellte Klischee. Aber: Durch den Film trägt ein durchaus spannender Fall, der bis zum Ende der 90 Minuten unterhält. Besonders positiv: Die beiden Assistenten Silke Haller und Mirko Schrader nehmen diesmal viel Platz ein und machen dabei eine sehr gute Figur." Gala

"Thrill bis in die Haarspitzen ist das alles nicht, aber ein gut gemachter Krimi, in dem die übliche Typenparade in Münster aufgebrochen wird. Allein dafür lohnt er sich schon." Süddeutsche

Trailer zum Münster-Tatort "Rhytm and Love" ansehen

Hier der offizielle Trailer zum neuen Münster-Tatort: