Riesiger Eisberg in der Antarktis vom Festland abgebrochen

In der Antarktis hat sich ein riesiger Eisberg vom Festland gelöst. Er hat in etwa die Ausmaße von London und soll nun weiter beobachtet werden.

24.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Ein Eisberg, der in etwa die Ausmaße der Metropole London, samt Außenbezirke, einnimmt, ist ins Meer gestürzt: In der Antarktis hat sich am vergangenen Sonntag ein riesiger Eisklotz vom sogenannten Brunt-Eisschelf gelöst. Der Eisberg mit dem Namen "Chasm-1" nimmt rund 1550 Quadratkilometer ein. Seine Abspaltung ist laut führenden Forschern keine Folge des Klimawandels.

Eisberg in der Antarktis abgebrochen: Abspaltung von Chasm-1 wurde erwartet

Der riesige Eisberg ist während einer Springflut vom Festland abgebrochen. Das teilte die Polarforschungsorganisation British Antarctic Survey (BAS) mit. "Diese Abspaltung haben wir erwartet, sie ist Teil des natürlichen Verhaltens des Brunt-Schelfeises. Das hängt nicht mit dem Klimawandel zusammen", wird der BAS-Gletscherforscher Dominic Hodgson bei einer Mitteilung zitiert.

Forscher hatten schon vor Jahren einen Spalt in der Eisdecke entdeckt und diesen "Chasm-1" getauft. Der Spalt wurde über die Jahre immer größer, bis sich der Eisberg nun vom Festland ablöste. Auf dem Brtun-Schelfeis betreibt die British Antarctic Society eine Forschungsstation. Die Forscher konnten die Abspaltung des Eisberges daher aus nächster Nähe beobachten. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Station im Jahr 2016 rund 20 Kilometer weiter ins Landesinnere verlegt. So sollte eine Gefährdung bei Abbrüchen von Eisbrocken, wie nun der von Chasm-1, verhindert werden. Im antarktischen Sommer sind von November bis März Gletscherforscher vor Ort. In den verbleibenden Monaten werden Satellitenbildern der Weltraumorganisationen Nasa, Esa zur Hilfe genommen, um die Region zu überwachen. Auch Bilder des deutschen Satelliten "TerraSAR-X" helfen den Forschern.

Antarktis: Riesiger Eisberg Chasm-1 abgebrochen – der Brocken wird weiter beobachtet

Der riesige Eisberg wird nun entlang des antakrtischen Küstenstroms abtreiben. Er soll vom US National Ice Center noch einen Namen erhalten. Der Name "Chasm-1" war eigentlich nur für den Spalt vorgesehen. Britsche Gletscherforscher werden den Eisbrocken auf seinem Weg beobachten. Laut der British Antarctic Survey ist das Brunt-Eisschelf ohnehin das am engsten überwachte Eisschelf der Welt.

Forscher hatten im vergangenen Jahr auch den Abbruch eines Eisbergs mit den Ausmaßen von rund 1200 Quadratkilometer beobachtet. Für die Abstaltung hatten sie damals, anders als im aktuellen Fall, den Klimawandel verantwortlich gemacht. Durch die höheren Temperaturen wird das Schmelzen des Meereises deutlich beschleunigt.

