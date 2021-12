Royaler Familienmensch - Schwedens Königin Silvia 78 Jahre alt

Für manche Royal-Fans ist sie so etwas wie eine deutsche Königin, für ihre Enkel eine richtige Oma: Schwedens Königin Silvia ist 78 Jahre alt geworden.

Wie es in dem skandinavischen Land Tradition ist, wurde an ihrem Geburtstag am Donnerstag vielerorts die schwedische Flagge gehisst. Zu Ehren der in Heidelberg geborenen Gattin von König Carl XVI. Gustaf (75) sollten in Stockholm, Göteborg und anderswo in Schweden auch Salutschüsse abgegeben werden.

Das Jahr 2021 ist nicht nur wegen der anhaltenden Corona-Pandemie herausfordernd gewesen für die schwedische Königin: Im Februar war sie auf Schloss Drottningholm gestürzt und hatte sich dabei Brüche im rechten Handgelenk zugezogen. Vergangene Woche hatte sie eine Reise zur Weltausstellung in Dubai wegen einer Erkältung absagen müssen.

78. Geburtstag von Schwedens Königin Silvia: Große Enkelschar zu Besuch

Trotz aller Unwägbarkeiten gab es aber auch Lichtblicke: Dazu zählte die Geburt ihres achten Enkelkindes Prinz Julian im März, der 75. Geburtstag ihres Mannes Ende April und das langersehnte Wiedersehen mit der gesamten Königsfamilie im Sommer auf der Insel Öland. Wie froh sie dieses Wiedersehen mit all den Kindern und Enkelkindern machte, erzählte sie in einem jüngst vom Rundfunksender SVT ausgestrahlten Jahresrückblick. "Das ist lebhaft, kann ich sagen", sagt die Königin darin lachend. "Es ist das Lustigste, das ich kenne, wenn überall Kinder sind. Hundert Paar Schuhe überall."

Auch an ihrem Geburtstag dürfte sie ihre Enkelschar um sich haben: Ihre in den USA lebende jüngste Tochter Prinzessin Madeleine (39), deren Mann Christopher O'Neill (47) und die drei gemeinsamen Kinder sind vor einigen Tagen in Stockholm eingetroffen.

Silvia und Carl Gustaf hatten sich während der Olympischen Spiele 1972 in München kennengelernt. Das Königspaar ist seit 1976 verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder: Thronfolgerin Victoria (44), Prinz Carl Philip (42) und Prinzessin Madeleine.

