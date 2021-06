RTL verpflichtet Lukas Podolski für "Das Supertalent"

Der Ex-Fußballnationalspieler wird Nachfolger von Dieter Bohlen bei der RTL-Show „Das Supertalent“. Das verkündet der Sender mit großem Tamtam.

30.06.2021 | Stand: 05:59 Uhr

Der Kölner Privatsender RTL tat unheimlich heimlich, als er Journalisten zur virtuellen Pressekonferenz einlud. „RTLtransfercoup“ nannte er sie. Ein Coup? Wurde der nächste öffentlich-rechtliche Star abgeworben – nach unter anderem der früheren ARD-„Tagesthemen“-Moderatorin Pinar Atalay? Mehr als 60 Journalisten schalten sich am Dienstagvormittag zu, RTLüberträgt die Pressekonferenz in seinem Intranet. Henning Tewes, der Geschäftsführer von RTL ist da, der RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm – mehr geht nicht. Und dann kommt: Lukas Podolski.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler, der zuletzt in der türkischen Süper Lig kickte, wird – das ist die große Nachricht – Juror in der Castingshow„Das Supertalent“. Zudem sei eine weitreichende Zusammenarbeit über mehrere Jahre für Unterhaltungsshows und im Sport-Bereich vereinbart worden. Beim „Supertalent“ folgt Podolski auf den dauerpöbelnden Dieter Bohlen.

Lukas Podolski wird Nachfolger von Dieter Bohlen in der "Supertalent"-Jury

Der Sender vollführt gerade einen Kursschwenk. Man wolle familienfreundlicher sein, betont am Dienstag Geschäftsführer Tewes einmal mehr. Vor wenigen Tagen erst hatte er eine Neuauflage der Kult-Kinderserie „Meister Eder und sein Pumuckl“ angekündigt. Dies sei die Form von Familienunterhaltung, für die die Marke RTL stehen wolle.

Künftig stehen also Pumuckl und Podolski dafür. Unterhaltsam ist der durchaus. Auf die Frage, was er mit dem „Supertalent“ verbinde, antwortet er: „Das kennt man halt. Was soll man dazu sagen?“ Auf die Frage, ob er sich als Juror vorbereite, sagt er: „Was soll man sich da vorbereiten?“ Zur Frage nach seinen Talenten, meint er: „Ich habe einige Businesse aufgebaut (...) mit dem Döner und dem Eis.“ Das sei zwar kein Supertalent, aber schon ein Talent von ihm.

Jetzt sollen also Pumuckl und Podolski für das neue RTL-Image stehen

Podolski hatte 2017 in Köln eine Eisdiele eröffnet, 2018 folgte ein Dönerimbiss in der Domstadt, in der er lange für den 1. FC Köln spielte. Die 15. Staffel von „Das Supertalent“ startet im Herbst.

Lesen Sie auch