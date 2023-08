Rumer Willis: Baby Louetta verdankt Namen einem Tippfehler

Wie die Schauspielerin verrät, sollte ihr Töchterchen ursprünglich einen anderen Namen tragen. Nach einem Tippfehler änderte sich jedoch alles.

Rumer Willis (35), älteste Tochter der Hollywood-Stars Bruce Willis und Demi Moore, hatte im April stolz die Geburt ihres ersten Kindes verkündet. "Louetta Isley Thomas Willis. Du bist pure Magie", schrieb die Schauspielerin und Partnerin von Musiker Derek Richard Thomas (28) damals auf Instagram.

Nun erzählt Willis, wie Töchterchen Louetta zu ihrem Vornamen kam. "Wir dachten eigentlich an Loretta, aber dann gab es einen Tippfehler", sagte sie der US-Zeitschrift "People". Beim SMS-Versand habe ihr Mann versehentlich das "r" vergessen, stattdessen kam ein "u" dazu, so dass der Name Louetta entstand.

Sie habe sich aber gleich für die unfreiwillige Änderung begeistert. Früh in ihrer Schwangerschaft habe sie das wie eine Art "göttliche Intervention" empfunden, erzählte Willis. Außerdem gefalle dem Elternpaar die Vielseitigkeit des Namens. Ihre Tochter könne auch die Abkürzungen "Lou" oder "Etta" wählen - "was immer sie möchte".

Rumer ist das älteste Kind von Willis und Moore. Das Paar war von 1987 bis 2000 verheiratet und hat gemeinsam noch zwei jüngere Töchter: Scout (32) und Tallulah (29).