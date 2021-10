Rund 300 tote Meeresschildkröten in Mexiko angeschwemmt

Innerhalb weniger Tage rund 300 tote Meeresschildkröten an einem Strand in Mexiko angespült worden. Das könnte der Grund sein.

28.10.2021 | Stand: 16:03 Uhr

An einem mexikanischen Strand sind innerhalb weniger Tage rund 300 verendete Meeresschildkröten angespült worden. Entsprechende Medienberichte bestätigte am Mittwoch (Ortszeit) die Ermittlungsbehörde des mexikanischen Umweltministeriums. Es handelte sich bei den Tieren, die am Strand Morro Ayuta an der Pazifikküste des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca gefunden wurden, allesamt um weibliche Exemplare der gefährdeten Art der Oliv-Bastardschildkröte, wie ein Biologe des staatlichen Schildkrötenzentrums mexikanischen Medien sagte.

Möglicherweise sind die Schildkröten in Fischernetze geraten

Die Todesursache werde untersucht, hieß es. Die Schildkröten - deren Art zu den kleinsten der Meeresschildkröten gehört - könnten den Angaben zufolge in illegale Fischernetze geraten sein. Morro Ayuta ist ein Brutstrand in einem Schutzgebiet, an dem jedes Jahr Oliv-Bastardschildkröten massenhaft ihre Eier ablegen.